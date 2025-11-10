हेलिकॉप्टर बैज्या - ब्रेक फेल जोडीनं जिंकली फॉर्च्युनर, पुढच्या वर्षी BMWचं असणार बक्षीस; चंद्रहार पाटलांची घोषणा

सांगलीत आयोजित केलेल्या श्रीनाथ केसरी बैलगाडा शर्यतीत हेलिकॉप्टर बैज्या आणि ब्रेक फेल या बैलजोडीनं मैदान मारत फॉर्च्युनर गाडी जिंकली. चंद्रहार पाटील यांनी आयोजित केलेल्या या स्पर्धेत आलिशान गाड्या आणि आकर्षक बक्षीसांची खैरात करण्यात आलीय. सर्वात मोठी बैलगाडा शर्यत म्हणून या शर्यतीची सर्वत्र चर्चा सुरू होती. पहिल्या क्रमांकाचं बक्षीस फॉर्च्युनर, तर दुसऱ्या क्रमांकाला थार मिळणार आहे. या बक्षीसाचं वितरण मंत्रालयात एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते होणार असल्याचंही चंद्रहार पाटील यांनी सांगितलं..सांगलीत ५०० एकर मैदानात भव्य अशा बैलगाडा शर्यतीचं आयोजन केलं होतं. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या बैलागाडा शर्यतीला उपस्थित राहिले होते. हेलिकॉप्टर बैज्या आणि ब्रेक फेल या बैलजोडीनं प्रथम क्रमांक पटकावला. दुसरी फॉर्च्युनर लखन आणि सर्ज्या बैलजोडीनं पटकावली..कल्याण डोंबिवलीत ठाकरेंसह शिंदेंना धक्का, भाजपने एका दगडात मारले दोन पक्षी; बड्या नेत्याचा भाजपप्रवेश.राज्यभरातून बैलगाडा शर्यतीसाठी मालक आणि शर्यत शौकिनांनी प्रचंड गर्दी केली होती. गर्दीमुळे शर्यती सुरू करण्यास बराच वेळ लागत होता. रात्री उशीरा या शर्यतीचा निकाल जाहीर करण्यात आला. यंदा शर्यतीचं बक्षीस म्हणून फॉर्च्युनर, थार, ट्रॅक्टर आणि बुलेट गाड्या असल्यानं स्पर्धेची चर्चा होत होती. चंद्रहार पाटील यांनी पुढच्या वर्षी शर्यतीत बीएमडब्ल्यू बक्षीस असणार आहे अशीही घोषणा केली..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही भव्य अशा शर्यतीला उपस्थिती लावली होती. यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आज इथं धुरळा उडालाय. रेकॉर्ड ब्रेक बैलगाडा शर्यत इथं भरवलीय. फिल्मस्टारलाही इतकी गर्दी होत नाही एवढी गर्दी लाडक्या बैलांना पाहण्यासाठी झालीय. मी कधीच एवढी गर्दी पाहिली नाही. ज्या बैलांनी भाग घेतलाय ते सेलिब्रिटी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.