Sexual Assault Case : धक्कादायक! उसात नेत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, नराधमांनी तिचे कपडे पळवून नेले अन् भेदरलेल्या अवस्थेत मुलीने...

Crime News Sangli : ईश्वरपूर येथे अल्पवयीन मुलीवर परिचयातील दोघा तरुणांनी लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
Sandeep Shirguppe
Minor Girl Rape Case : ईश्वरपूर येथे अल्पवयीन मुलीवर परिचयातील दोघा तरुणांनी अमानुषपणे लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी रात्री घडला. पीडितेला अत्याचार करून त्याच अवस्थेत टाकून संशयितांनी पोबारा केला. नागरिकांनी तिला आधार देत पोलिसांत नेले. याप्रकरणी आशिष जयवंत खांबे (वय २६, खांबे गल्ली, उरुण ईश्वरपूर) व ऋतिक दिनकर महापुरे (२७, आष्टा नाका, खांबे मळा, ईश्वरपूर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. त्यांना अटक केली आहे.

