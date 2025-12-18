Sexual Assault Case : धक्कादायक! उसात नेत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, नराधमांनी तिचे कपडे पळवून नेले अन् भेदरलेल्या अवस्थेत मुलीने...

Minor Girl Rape Case : ईश्वरपूर येथे अल्पवयीन मुलीवर परिचयातील दोघा तरुणांनी अमानुषपणे लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी रात्री घडला. पीडितेला अत्याचार करून त्याच अवस्थेत टाकून संशयितांनी पोबारा केला. नागरिकांनी तिला आधार देत पोलिसांत नेले. याप्रकरणी आशिष जयवंत खांबे (वय २६, खांबे गल्ली, उरुण ईश्वरपूर) व ऋतिक दिनकर महापुरे (२७, आष्टा नाका, खांबे मळा, ईश्वरपूर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. त्यांना अटक केली आहे..पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, मंगळवारी (ता. १६) रात्री साडेआठच्या सुमारास ऋतिक महापुरे याने पीडित मुलीला फोन करून शिराळा नाक्यावर बोलावून घेतले. घरी ती एकटीच होती. घराला कुलूप लावून ती चालत नाक्यावर गेली. तेथे महापुरे व त्याचा मित्र आशिष खांबे मोटारसायकल घेऊन थांबले होते. दोघांनी तिला दुचाकीवरून पेठ-सांगली रस्त्यावरील एका हॉस्पिटलच्या मागील बाजूच्या उसाच्या शेतात नेले..कपडे काढताना दोघांना तिने विरोध करताच महापुरेने तिला कमरेच्या पट्ट्याने मारहाण केली. ढकलून दिले. त्यात ती जखमी झाली. आशिषने अतिप्रसंग केला, ती ओरडत असताना तिचे तोंड दाबून धरले, दंगा केलास तर मारून टाकीन, अशी धमकी दिली. त्यानंतर महापुरेने अतिप्रसंग करून तिचे कपडे घेऊन दोघे निघून गेले. भेदरलेल्या अवस्थेत मुलगी रस्त्याने जात असताना आंबेडकरनगर येथे रस्त्यावर बोलत थांबलेल्या दोघांनी तिला पाहिले. तिची चौकशी करून पोलिसांशी संपर्क साधला..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....दरम्यान, कामावरून रात्री पावणेअकरा वाजता घरी आलेल्या पीडितेच्या आईने मुलगी दिसत नसल्याचे पाहून शोध घेतला; पण ती आढळली नाही. तिने पोलिसांशी ११२ क्रमांकावर संपर्क साधला. पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. मुलगी सापडत नसल्याचे सांगितले. ही चर्चा सुरू असतानाच काही वेळाने पोलिसांच्या गाडीतून मुलगी घाबरलेल्या अवस्थेत तिथे दाखल झाली. तिला विश्वासात घेऊन आईने चौकशी केल्यानंतर तिने हा घडलेला प्रकार सांगितला..पोलिसांनी पीडित मुलीची वैद्यकीय तपासणी करून त्या दोघांविरुद्ध बलात्कार, मारहाण, धमकी देणे, तसेच अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दोघांनाही आज दुपारी अटक केली आहे. उद्या त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेमुळे ईश्वरपूर शहरात एकच खळबळ उडाली असून, नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..हातावरचे पोट अन् गरिबीपीडित मुलगी आईसोबत शहर परिसरात वास्तव्यास आहे. तिच्या लहानपणीच वडिलांचा मृत्यू झाला आहे. आई एका वडापाव गाड्यावर काम करून चरितार्थ चालवते. गाड्यावर काम करून रात्री उशिरा घरी येत असल्याचा गैरफायदा घेत त्या दोघांनी अल्पवयीन पीडितेवर अत्याचार केला.संशयित मोकातील गुन्हेगारसंशयित महापुरे हा पोलिस रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. त्याच्यावर मोकाअंतर्गत कारवाई झाली होती. खून, खुनाचा प्रयत्न असे अनेक गुन्हे त्याच्यावर पोलिस ठाण्यात दाखल आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.