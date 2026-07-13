Ishwarpur Municipality Politics : गाफील जयंतराव युतीच्या खिंडीत अडकले; जयंत पाटील यांचा 'आनंद' अल्पजीवी ठरला, मुरब्बी राजकारणी कसा राहिला गाफील?

ईश्वपूर (सांगली) : ईश्वरपूर पालिकेचे ‘तख्त’ कायम ठेवण्यासाठी जयंत पाटील यांनी आपल्या मूळ राजकीय स्वभावाला मुरड घालत प्रचंड तडजोडी केल्या. वसंतदादा घराण्याशी पारंपरिक संघर्ष बाजूला ठेवून खासदार विशाल पाटील यांच्याशी जुळवून (Jayant Patil Islampur politics) घेतले. ईश्वरपूरला निर्विवाद सत्ता आणि लोकनियुक्त नगराध्यक्षपद खेचून आणले. महायुती निवडणुकीच्या युद्धात हरली, मात्र त्यांनी जयंतरावांना पुरते खिंडीत गाठले. .नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांच्या तीन दशकांपासून चर्चेत असलेल्या हॉटेल आणि लॉजच्या अतिक्रमणाची फाईल योग्यवेळी पुढे आणली. आता मलगुंडे यांचे पद गेले असून ईश्वरपूर परत जिंकल्याचा जयंतरावांचा ‘आनंद’ अल्पजीवी ठरला आहे. जयंतरावांसारखा मुरब्बी राजकारणी गाफील कसा राहिला, याचीच आता ईश्वरपुरात चर्चा होते आहे..मलगुंडे हे ईश्वरपूरच्या राजकारणातील जुने कुटुंब. आनंदराव मलगुंडे यांचे वडील संभाजीराव नगरसेवक होते. त्याच्या निधनानंतर आनंदराव राजकारणात आले. गेली चार दशके ते नगरपालिका राजकारणात आहेत. याआधी एकदा ते नगराध्यक्ष होते. कृष्णा कारखान्यावर संचालकही होते. धनगर समाजात अण्णासाहेब डांगे यांच्यानंतर चर्चेतील चेहरा कोण असेल, तर ते मलगुंडे. आनंदराव यांचे बंधू सुनील मलगुंडे हेही नगरसेवक आहेत. ईश्वरपूर नगरपालिकेला थेट नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण ओबीसी सर्वसाधारण जाहीर झाल्यानंतर मलगुंडे यांचे नाव चर्चेला आले..Tamil Nadu Cow Slaughter Ban : सर्वोच्च न्यायालयाकडून तामिळनाडूतील 'विजय सरकार'ला दिलासा; गोहत्या बंदीबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती.डांगे कुटुंब जयंतरावांसोबत असते, तर कदाचित विश्वनाथ डांगे किंवा ॲड. चिमण डांगे हेच जयंतरावांच्या पक्षाचे उमेदवार असते. परंतु, डांगे यांनी ऐनवेळी भाजपचा रस्ता धरला आणि भाजपने त्यांना उमेदवारही जाहीर केले. त्यावेळी जयंतरावांसमोर मलगुंडे यांच्याशिवाय दुसरा ताकदीचा चेहरा नव्हता. ‘सबकुछ जयंतराव’ असे म्हणून डाव खेळावा आणि नवख्या चेहऱ्याला पुढे करावे, तर गेल्यावेळी हरलेली कुस्ती जयंतरावांना चांगलीच जिव्हारी लागलेली होती. त्यामुळे ते ‘रिस्क’ घेणारच नव्हते. या खेळात त्यांना मलगुंडे यांच्या हॉटेल आणि लॉजच्या अतिक्रमणाचा विसर पडावा, याचे मात्र आज आश्चर्य केले जाते..या हॉटेलबाबत याआधाही चर्चा, तक्रारी झाल्या होत्या, मात्र जयंतरावांचा वट इतका होता की, कुणी ते पुढे रेटले नाही. शिवाय, मलगुंडे फक्त नगरसेवक असल्याने फार ताकद लावण्याची वेळही आली नव्हती. यावेळी मात्र जयंतरावांनी ईश्वरपूर, आष्टा नगरपालिकेला मिळवलेले यश; जिल्हा परिषदेची खेचून आणलेली सत्ता, जिल्ह्यात नव्याने मांडलेली महाविकास आघाडीची बेरीज हे भाजप आणि युतीला जड आव्हान ठरताना दिसत होते. त्यामुळे योग्यवेळी त्यांनी अतिक्रमणाचा पत्ता ‘ओपन’ केला आणि त्याने जयंतरावांची बाजी पलटून टाकली. भाजप ज्या पद्धतीने सध्या राजकारण करत आहे, ते पाहता असा खेळ होणार, याची जयंतरावांना कल्पना नव्हती का, हा प्रश्न चर्चेला येणे साहजिक आहे..Solapur B-2 Land Regularization : कोटींच्या जमिनी आता दोन ते पाच हजारांत नियमित; 80 एकरांवरील पुनर्विकासाला हिरवा कंदील, सोलापूरच्या रिअल इस्टेटला मिळणार बूस्टर.नव्या ‘ट्विस्ट’ची उत्सुकताजिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्यासमोरील सुनावणीनंतर आनंदराव मलगुंडे यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यांना अपिलासाठी पंधरा दिवसांची मुदत आहे. दरम्यान, जयंतरावांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या राजकीय चालीदेखील चर्चेत आहेत. त्यामुळे या निकालात काही ‘ट्विस्ट’ येतो काय, याचीही उत्सुकता आहे. अन्यथा, ईश्वरपूरच्या आखाड्यात नव्याने ‘युद्ध’ रंगेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.