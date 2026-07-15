Jayant Patil Fadnavis meeting : जयंत पाटील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना का भेटले? प्रफुल्ल पटेल-तटकरेंसोबत होते का? जयंत पाटलांनी सविस्तर सांगितलं

Jayant Patil statement : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतची भेट पूर्वनियोजित होती आणि ईश्वरपूर नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठीच आपण वर्षा बंगल्यावर गेलो होतो. असा खुलासा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी केला आहे. प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यासोबत कोणतीही भेट झाली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मंगळवारी रात्री वर्षा बंगल्यावर राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या प्रमुख नेत्यांच्या भेटींमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर काही वेळातच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटीलही वर्षा बंगल्यावर पोहोचले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांबाबत आणि संभाव्य राजकीय समीकरणांबाबत तर्क-वितर्कांना उधाण आले..राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातील काही आमदार भाजपसोबत जाण्याच्या चर्चाही अलीकडे रंगल्या होत्या. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान पक्षाच्या आमदारांची झालेली बैठक आणि त्यानंतरच्या चर्चांमुळे या घडामोडींना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले..या पार्श्वभूमीवर जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधत सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सांगितले की, ईश्वरपूर नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेसंदर्भातील विषय मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत पूर्वनियोजित भेट झाली होती. ही भेट अवघ्या दहा मिनिटांची होती आणि त्यानंतर आपण वर्षा बंगल्यावरून निघालो..Devendra Fadnavis Cabinet Instructions : सार्वजनिक वाहतूक, विमान प्रवासावर मंत्र्यांना बंधणे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळाला सूचना.प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यासोबत कोणतीही भेट झाली नसल्याचे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. "ते दोघे वर्षा बंगल्यावर उपस्थित असल्याची माहितीही मला नव्हती. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही," असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. त्यामुळे वर्षा बंगल्यावर झालेल्या भेटीमागे राजकीय अर्थ काढण्याचे कारण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.