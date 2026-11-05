पश्चिम महाराष्ट्र

Jayant Patil vs Gopichand Padalkar : इतिहास सांगताना पडळकर चुकले, जयंत पाटलांनी लगावला टोला, म्हणाले, अफझलखानाचा कोथळा पन्हाळगडावर...

Jayant Patil Gopichand Padalkar verbal clash : सांगलीतील बावची येथे शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या लोकार्पण सोहळ्यात जयंत पाटील आणि गोपीचंद पडळकर एकाच व्यासपीठावर आले. अफझलखानाच्या इतिहासावरून दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक रंगली.
Jayant Patil Gopichand Padalkar verbal clash

Jayant Patil Gopichand Padalkar verbal clash

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या वाळवा तालुक्यात कट्टर राजकीय विरोधक आमदार गोपीचंद पडळकर आणि जयंत पाटील एकाच व्यासपीठावर आले. बावची येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या लोकार्पण सोहळ्यात या दोन्ही नेत्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक रंगली. शिवरायांच्या इतिहासाचा दाखला देत दोघांनीही एकमेकांवर राजकीय टोलेबाजी केली. त्यामुळे लोकार्पण सोहळ्याला चांगलाच राजकीय रंग (Jayant Patil Afzal Khan statement) चढला.

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