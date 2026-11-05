Jayant Patil vs Gopichand Padalkar : इतिहास सांगताना पडळकर चुकले, जयंत पाटलांनी लगावला टोला, म्हणाले, अफझलखानाचा कोथळा पन्हाळगडावर...

सांगली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या वाळवा तालुक्यात कट्टर राजकीय विरोधक आमदार गोपीचंद पडळकर आणि जयंत पाटील एकाच व्यासपीठावर आले. बावची येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या लोकार्पण सोहळ्यात या दोन्ही नेत्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक रंगली. शिवरायांच्या इतिहासाचा दाखला देत दोघांनीही एकमेकांवर राजकीय टोलेबाजी केली. त्यामुळे लोकार्पण सोहळ्याला चांगलाच राजकीय रंग (Jayant Patil Afzal Khan statement) चढला..वाळवा तालुक्यातील बावची येथे आयोजित या सोहळ्याला जयंत पाटील, काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील, विधान परिषदेच्या आमदार हर्षदा देशमुख, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत यांच्यासह विविध राजकीय नेते उपस्थित होते. जयंत पाटील व्यासपीठावर असतानाच गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांचे कार्यक्रमस्थळी आगमन झाले. पडळकर यांची एन्ट्री होताच जयंत पाटील समर्थक आणि पडळकर समर्थकांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली..कार्यकर्त्यांकडून सुरू असलेली घोषणाबाजी पाहून जयंत पाटील यांनी स्वतः माईक हातात घेतला. पडळकर आपल्या मतदारसंघात आले आहेत. आपण सर्वांनी सुसंस्कृतपणा दाखवला पाहिजे. त्यांचे व्यासपीठावर स्वागत होईल, त्यांचे भाषण होईल आणि त्यानंतर पुढील कार्यक्रम सुरू होईल, असे सांगत त्यांनी कार्यकर्त्यांना शांततेचे आवाहन केले..Gokul Chairman Election 2026 : निवडून आलेले 25 संचालकच अध्यक्षपदासाठी पात्र; 'गोकुळ'मध्ये शासननियुक्तांना मतदानाचा अधिकार; पण पदाधिकारी होता येणार नाही.भाषणादरम्यान पडळकर यांनी जयंत पाटलांना डिवचत शिवरायांच्या इतिहासाचा दाखला दिला. “घरात घुसून कार्यक्रम करायचा असतो,” असे म्हणत त्यांनी शनिवारवाड्यात शाहिस्तेखानाची बोटे छाटल्याच्या ऐतिहासिक प्रसंगाचा उल्लेख केला. तसेच लाखोची फौज घेऊन अफजलखान पन्हाळगडावर आला; पण महाराजांनी त्याचा कोथळा फाडला या वक्तव्याच्या माध्यमातून पडळकरांनी पाटलांवर थेट निशाणा साधला..पडळकरांच्या वक्तव्याला उत्तर देताना जयंत पाटील यांनीही जोरदार टोलेबाजी केली. “आपण कधी चिडायचं नसतं, आपली संस्कृती सोडायची नसते आणि आपल्याकडे आलेल्या माणसाला सन्मानाने परत जाण्याची व्यवस्था करायची,” अशा शब्दांत जयंत पाटील यांनी पडळकरांना सुनावले. यावरच न थांबता जयंत पाटील यांनी शिवरायांच्या इतिहासावरूनही पडळकरांना सुनावले. “अफझलखानाचा कोथळा पन्हाळगडावर फाडला नाही, तर प्रतापगडावर फाडला. पुढच्या वेळी येताना अभ्यास व्यवस्थित करून या,” असा टोला लगावत त्यांनी पडळकरांच्या इतिहासाच्या उल्लेखावर प्रत्युत्तर दिले..Gokul Chairman Controversy : 'कोल्हापूरवासीयांची मने दुखावणाऱ्या मंत्री हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटलांना जनता माफ करणार नाही'; आमदार सतेज पाटील यांचा इशारा.जयंत पाटील आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यातील राजकीय संघर्ष सर्वश्रुत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेते एकाच व्यासपीठावर आल्याने बावचीतील या कार्यक्रमाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. मात्र, घोषणाबाजी, भाषणांमधील एकमेकांवरील टीका आणि शिवरायांच्या इतिहासावरून झालेल्या शाब्दिक चकमकीमुळे हा लोकार्पण सोहळा चर्चेचा विषय ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.