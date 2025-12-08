पश्चिम महाराष्ट्र

Kannada Teaching Marathi Teacher : शाळेत कन्नड शिकवायला मराठी शिक्षक; १ली ते ४थी एकच शिक्षक, विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान

School Teacher Shortage Issue : काही शाळांमध्ये कन्नड विषयासाठी मराठी शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली असून पहिली ते चौथीपर्यंत एकाच शिक्षकावर वर्गांची जबाबदारी. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे मोठे नुकसान होत असल्याची पालकांची तक्रार.
Sandeep Shirguppe
Primary Students Education Loss : जत तालुक्यातील उमदी येथील जिल्हा परिषद कन्नड शाळा क्रमांक ४ येथे पहिली ते चौथी असे चार वर्ग असून एकूण ५५ विद्यार्थी आहेत. मात्र संपूर्ण शाळेत फक्त एकच शिक्षक कार्यरत असल्याने सर्व वर्गांचे अध्यापन एकट्यालाच सांभाळावे लागत आहे.

Student Mental Health Initiative

