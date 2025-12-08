Kannada Teaching Marathi Teacher : शाळेत कन्नड शिकवायला मराठी शिक्षक; १ली ते ४थी एकच शिक्षक, विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान

Primary Students Education Loss : जत तालुक्यातील उमदी येथील जिल्हा परिषद कन्नड शाळा क्रमांक ४ येथे पहिली ते चौथी असे चार वर्ग असून एकूण ५५ विद्यार्थी आहेत. मात्र संपूर्ण शाळेत फक्त एकच शिक्षक कार्यरत असल्याने सर्व वर्गांचे अध्यापन एकट्यालाच सांभाळावे लागत आहे..उमदी येथील ही शाळा कन्नड माध्यमाची असतानाही येथे नियुक्त झालेली शिक्षिका मराठी माध्यमाची असून विद्यार्थ्यांचे भाषिक व शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची पालकांची तीव्र नाराजी आहे. कन्नड भाषक विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमाच्या शिक्षकांकडून अध्यापन करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. शासनाच्या ‘पवित्र पोर्टल’ अंतर्गत झालेल्या शिक्षक भरतीमध्ये गंभीर तांत्रिक त्रुटी झाल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे..कन्नड माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी आणि इंग्रजी माध्यमातून दहावी उत्तीर्ण तसेच इतर माध्यमातून डीएड /बीएड केलेले शिक्षक नियुक्त होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. जत आणि सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर कन्नड भाषक लोकसंख्या असून जिल्हा परिषद कन्नड शाळा आहेत. सहावी ते आठवीसाठी फक्त एकच भाषा शिक्षक असतो आणि त्यांनाच कन्नड, इंग्रजी, हिंदी, मराठी तसेच समाजशास्त्रसारखे विषयही कन्नडमधून शिकवावे लागतात, ही वस्तुस्थिती पालकांनी मांडली..Sangli News : ५ वर्षं सुरळीत पाणीपुरवठा… पण अचानकच कमी दाब, कोरडे नळ; MIDC च्या बदललेल्या पाइपलाइनमुळे गावात हाहाकार.विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानकन्नड शाळांमध्ये मराठी किंवा इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षक नियुक्त झाल्यास कन्नड विषय शिकवण्याची मोठी समस्या निर्माण होणार असून विद्यार्थ्यांचे तालुकास्तरावर शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पालकांनी तातडीने या नियुक्त्यांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.