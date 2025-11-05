पश्चिम महाराष्ट्र

Kolhapur News: रंगकर्मींचा नाट्यमय निषेध! ‘केशवराव’च्या पुनर्बांधणीत दिरंगाईवरून महापालिकेला कलावंतांचा जाब!

protest to the stage: रंगकर्मींचा महापालिकेविरोधातील रंगमंचावरचा अनोखा निषेध! ‘केशवराव’ नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीतील दिरंगाईविरोधात नाट्य, नृत्य आणि गीतांच्या माध्यमातून कोल्हापूरकरांकडून प्रशासनाला जाब विचारला गेला.
Kolhapur stage persons protest to the stage

Kolhapur stage persons protest to the stage

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीतील दिरंगाईच्या निषेधार्थ ‘आम्ही रंगकर्मी’ तर्फे अनोख्या आंदोलनातून महापालिकेचा निषेध नोंदवला. सोशल मीडियाबरोबरच आता प्रत्यक्ष नाट्यगृहातील रंगमंचावर नाटक, नृत्य आणि गीतांच्या आविष्कारातून निषेध व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Theater
Protest
Folk artists news
Theater artist
delay work
Theater and acting
Kolhapur Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com