Kolhapur News: रंगकर्मींचा नाट्यमय निषेध! ‘केशवराव’च्या पुनर्बांधणीत दिरंगाईवरून महापालिकेला कलावंतांचा जाब!

कोल्हापूर: संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीतील दिरंगाईच्या निषेधार्थ 'आम्ही रंगकर्मी' तर्फे अनोख्या आंदोलनातून महापालिकेचा निषेध नोंदवला. सोशल मीडियाबरोबरच आता प्रत्यक्ष नाट्यगृहातील रंगमंचावर नाटक, नृत्य आणि गीतांच्या आविष्कारातून निषेध व्यक्त केले. .मराठी रंगभूमी दिनी या कलाविष्काराला प्रारंभ झाले. नाट्यगृहात सकाळी साडेदहा वाजता संगीतसूर्य कला, क्रीडा, सांस्कृतिक आणि रंगकर्मी हेल्थ फाउंडेशनचा नाट्याविष्कार पार पडले. त्यानंतर रसिकरंजन संस्थेचे कलाकार विविध गीतांचे सादरीकरण झाले. .शेवटच्या सत्रात स्पर्श, सार्थक आणि केडीसी डान्स अकादमीचे कलाकार नृत्याविष्कार सादर केले. कोल्हापूरकरांनी या अनोख्या आंदोलनाला उपस्थित राहून पाठिंबा दिला, .महापालिकेतर्फे संयुक्त बैठकीचे आयोजनमहापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी दुपारी आयुक्त कार्यालयात रंगकर्मींसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत नाट्यगृहाचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा केली. पहिल्या टप्प्यातील ठेकेदाराला २५ नोव्हेंबरपर्यंत काम पूर्ण करण्याबाबत नोटीस देण्यात आली..नाट्यगृहाच्या कामावर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कनिष्ठ अभियंता नेमण्यात आला असून, तो अभियंता दिवसभर कामकाजावर लक्ष ठेवणार असल्याचे के. मंजुलक्ष्मी यांनी सांगितले. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार समिती नियुक्तीबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असून, गुरुवारी (ता. ६) आर्किटेक्चर कन्सल्टंट, संबंधित ठेकेदार व महापालिकेचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक होणार आहे. .या बैठकीत सर्व कामे जलदगतीने करण्याबाबत नियोजन करण्यात येणार आहे. पण, प्रत्येक वेळी चर्चा होते. मात्र, पुढे काहीच सकारात्मक कार्यवाही होत नसल्याने रंगकर्मींनी आंदोलनाचा पवित्रा कायम ठेवला आहे..सोशल मीडियावरून रसिकांच्याही संतप्त भावनाआंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून सोशल मीडियावरून महापालिकेचा निषेध नोंदवला जाऊ लागला आहे. त्यामध्ये केवळ रंगकर्मीच नव्हे तर रसिकांसह सामान्य कोल्हापूरकरांकडूनही संतप्त भावना व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. 'कलाप्रेमींचा जीव तळमळतोय; पण कोणाला काय त्याचे?, रंगदेवते, कोल्हापूरचा कलेचा वारसा योग्य पद्धतीने जपण्याची बुद्धी सत्ताधाऱ्यांना दे, अशा प्रतिक्रियांचा त्यामध्ये समावेश आहे.