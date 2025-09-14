पश्चिम महाराष्ट्र

Islampur Crime : एक महिला व दोन पुरुष यांच्यात दीड तास वाद, शेवटी खून केल्यावर वाद थांबला; सांगली जिल्ह्यात नेमकं काय सुरूय...

Islampur Market Yard : इस्लामपूर येथील मार्केट यार्ड परिसरातील कृषी उत्पन्न उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात तरुणाचा धारदार शस्त्राने भोसकून खून केल्याची खळबळजनक घटना घडली.
Islampur Crime

Islampur Crime

Sandeep Shirguppe
Crime Sangli Islampur : इस्लामपूर येथील मार्केट यार्ड परिसरातील कृषी उत्पन्न उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात तरुणाचा धारदार शस्त्राने भोसकून खून केल्याची खळबळजनक घटना घडली. विशाल गऱ्या काळे (वय ३५, रा. रेठरे धरण, ता. वाळवा) असे मृताचे नाव आहे. खुनाचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, दोघा हल्लेखोरांची नावे निष्पन्न झाली आहेत. इस्लामपूर पोलिस त्यांच्या मागावर आहेत. आज दुपारी साडेतीनच्या सुमारास हा प्रकार घडला.

