Gokul Dairy protest : कोल्हापुरात 'गोकुळ' चे वातावरण तापलं; मोर्चेकरी अन् पोलिसांत झटापट, जनावरे थेट कार्यालयात घुसवण्याचा प्रयत्न

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात 'गोकुळ'चे वातावरण तापले असून दूध उत्पादक संस्था आणि शेतकरी आंदोलकांकडून जनावरे गोकुळच्या कार्यालयात घुसवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांच्यात झटापट झाली. पोलिसांनी जनावरे हटविण्याचा आदेश दिला मात्र आंदोलक ठाम राहिल्याने पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये बाचाबाची झाल्याची माहिती मिळत आहे, मात्र पोलिसांनी बळाचा वापर करत जनावरे मोर्चातून बाहेर काढली. .डी-बेंचरपोटी दूध उत्पादक आणि दूध संकलक संस्थांच्या कापून घेतलेल्या रकमेबद्दल 'गोकुळ'ने कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न दिला नाही त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर दूध उत्पादकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. यावळी या आंदोलनात शौमिका महाडिक देखील सहभागी झाल्या.त्या म्हणाल्या की ३० वर्षांपासून डीबेंचरमध्ये कपात होतेय पण गोकुळच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ४० टक्के इतकी मोठी कपात करण्यात आली आहे. नेत्यांची दिवाळी आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे दिवाळं,आमचे आम्हाला पैसे परत करा, हे पैसे कुणाच्या घशात, असे फलक यावेळी मोर्चात झळकले आहेत. .विरोधी गटात असणाऱ्या संस्थाचालकांची रक्कम ही ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम कपात केली आहे तर गोकुळ संघामध्ये ज्या संचालकांच्या संस्था आहेत. त्या संस्थेमधून कपातीचा टक्केवारी दर कमी आहे. ज्या संस्थेचे दूध संकलन अधिक आहे, त्या संस्थांची कपात केलेली रक्कम जास्त असून तीचार ते पाच लाखांच्या घरात असल्याने अनेक संस्था चालकांनी या निर्णयाविरोधात मोर्चा काढला आहे असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.