Kolhapur Old Video : कसं होतं 125 वर्षांपूर्वीचं कोल्हापूर? पाहा छत्रपती शाहूंच्या करवीर नगरीचा ऐतिहासिक व्हिडिओ

Kolhapur trending video : कोल्हापूर, ही दक्षिण काशीची ओळख असलेली ऐतिहासिक नगरी आजही आपल्या वैभवाने जगाला आकर्षित करते. पण तुम्हाला माहीत आहे का, १२५ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९०० च्या सुमारास, ही नगरी कशी दिमाखात फुलली होती? छत्रपती शाहू महाराजांच्या प्रगतिशील राजवटीत कोल्हापूर ही सामाजिक सुधारणांची आणि सांस्कृतिक वैभवाची राजधानी होती. आता सोशल मीडियावर वायरल होत असलेल्या एका दुर्मीळ ऐतिहासिक व्हिडिओने त्या काळाची जादू पुन्हा जागवली आहे. हा व्हिडिओ पाहून प्रत्येक कोल्हापूरकराच्या डोळ्यांत आनंदाचे अश्रू तरळतील, आणि नव्या पिढीला आपल्या वारशाची ओळख होईल..हा व्हिडिओ सुरू होतो जुना राजवाड्याने. छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळात हा राजवाडा फक्त निवास नव्हता, तर प्रशासनाचा केंद्रबिंदू होता. भव्य खांब, नक्षीकाम केलेल्या भिंती आणि राजघराण्याच्या वैभवाचे प्रतीक असलेला हा राजवाडा आजही कोल्हापूरच्या इतिहासाची साक्ष देतो. त्यातून निघून व्हिडिओमध्ये न्यू पॅलेस दिसतो. इंग्रजी आणि भारतीय वास्तुकलेचे अपूर्ण सुंदर मिश्रण.. १८७७ ते १८८४ या काळात बांधलेल्या या पॅलेसमध्ये घड्याळ टॉवर आजही पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतात. शाहू महाराजांनी येथे सामाजिक न्यायाच्या निर्णय घेतले, जे महाराष्ट्राच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरले..DMart Sale : नोव्हेंबर महिना सुरू होताच डीमार्टचा स्पेशल सेल सुरू; 70-80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स..सगळंकाही स्वस्त पाहा एका क्लिकवर.पुढे रेल्वे स्टेशनची झलक दिसते. १९०० च्या दशकात रेल्वेने कोल्हापूरला मुंबई आणि पुण्याशी जोडले, ज्यामुळे व्यापार आणि प्रवास विस्तारला. स्टेशनच्या भव्य इमारतीतून ब्रिटिश काळाची छाप दिसते, पण स्थानिक कारागिरांनी दिलेल्या नक्षीकामाने ते कोल्हापूरचे वैशिष्ट्य बनले. व्हिडिओमध्ये भवानी मंडपाची भव्यताही उमटते..ही अंबाबाई मंदिराजवळची वास्तू राजकीय आणि धार्मिक सभांसाठी वापरली जायची. १५० वर्षांपूर्वीच्या फोटोंप्रमाणे, तिच्या सभागृहात शाहू महाराजांच्या सुधारणांची चर्चा होई, ज्यात जातीभेद मिटवण्यावर भर होता..November 2025 Horoscope : नव्या आठवड्यात 'या' 3 राशींच्या लोकांचा होणार फायदाच फायदा..घरी येणार पैसा-गुडलक, तुमची रास आहे का?.अंबाबाई मंदिर, जी ५-६ हजार वर्षे जुन आहे, व्हिडिओमध्ये चमकते. रत्नजडित मूर्ती आणि प्राचीन खांब पाहून मन भरून येते. शाहू महाराजांच्या काळात ते सुधारणांचे केंद्र बनले. जवळच पंचगंगा पूल बांधकामाची दृश्य दिसते. पंचगंग नदीवर १३० वर्षांपूर्वी उभारलेल्या या पूलाने शहराला जीवन दिले. मजुरांच्या घामाने रचलेल्या या पूलाने कोल्हापूरला व्यापारी केंद्र बनवले, आणि आजही तो पर्यटकांचा लळा ठरतो..8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना असा मिळणार पगार; सॅलरी होऊ शकते 'डबल'? Fitment Factor पाहा.व्हिडिओचा क्लायमॅक्स आहे कळंबा तलाव आणि रेसकोर्स. १३० वर्षांपूर्वी पाणीपुरवठ्यासाठी बांधलेल्या या तलावाने शहराला हिरवीगार केले, तर रेसकोर्सने ब्रिटिश आणि मराठा संस्कृतीचे मेळ घातले. घोड्यांच्या शर्यती आणि उत्सवांसाठी प्रसिद्ध असलेला हा भाग शाहू महाराजांच्या क्रीडा धोरणाचा भाग होता. हा व्हिडिओ फक्त जुने दृश्ये नव्हे, तर कोल्हापूरच्या आत्म्याची ओळख आहे. छत्रपती शाहू महाराजांच्या दृष्टिकोनाने उभे राहिलेले हे शहर आजही प्रगतीचे प्रतीक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.