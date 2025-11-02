पश्चिम महाराष्ट्र

Kolhapur Old Video : कसं होतं 125 वर्षांपूर्वीचं कोल्हापूर? पाहा छत्रपती शाहूंच्या करवीर नगरीचा ऐतिहासिक व्हिडिओ

Kolhapur 125 years old historical video : कोल्हापूरच्या १२५ वर्षांपूर्वीच्या वैभवाची झलक दाखवणारा दुर्मीळ व्हिडिओ पाहा
Kolhapur 125 years old historical video

Kolhapur 125 years old historical video

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Kolhapur trending video : कोल्हापूर, ही दक्षिण काशीची ओळख असलेली ऐतिहासिक नगरी आजही आपल्या वैभवाने जगाला आकर्षित करते. पण तुम्हाला माहीत आहे का, १२५ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९०० च्या सुमारास, ही नगरी कशी दिमाखात फुलली होती? छत्रपती शाहू महाराजांच्या प्रगतिशील राजवटीत कोल्हापूर ही सामाजिक सुधारणांची आणि सांस्कृतिक वैभवाची राजधानी होती. आता सोशल मीडियावर वायरल होत असलेल्या एका दुर्मीळ ऐतिहासिक व्हिडिओने त्या काळाची जादू पुन्हा जागवली आहे. हा व्हिडिओ पाहून प्रत्येक कोल्हापूरकराच्या डोळ्यांत आनंदाचे अश्रू तरळतील, आणि नव्या पिढीला आपल्या वारशाची ओळख होईल.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Paschim maharashtra
Video
Video Clip
cctv video
video viral
Chhatrapati Shahu Maharaj
MAHALAKSHMI TEMPLE
historical places
YouTube video
(video)
ambabai temple kolhapur
kolhapur ambabai tempal
kolhapur city
paschim maharshtra
History
viral video
today history
Kolhapuri

Related Stories

No stories found.