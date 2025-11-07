Kolhapur ST: कामाचा ताण वाढला, मोबदला मात्र जुना! कोल्हापूर एसटी चालक-वाहकांचा ‘बेसिक वेतनावर’ ओव्हरटाईमचा संघर्ष सुरूच

कोल्हापूर: दिवसाकाठी कामाचे आठ तास असताना राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कोल्हापूर विभागातील चालक व वाहकांना अतिरिक्त कामाचा भार उचलावा लागत आहे. आठवड्यात एकूण ५४ तास काम करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. .ओव्हरटाईमचा मोबदला मिळत असला तरी तो बेसिक वेतनावर ठरल्याने ती अडचण ठरत आहे. चालकांच्या ४५६ व वाहकांच्या ५२३ जागा रिक्त असून, त्याकडे गांभीर्याने कोण पाहणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोल्हापूर विभागात कोल्हापूर, गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड, कुरुंदवाड, गगनबावडा, इचलकरंजी, मलकापूर, संभाजीनगर, गारगोटी, राधानगरी, कागल आगारांचा समावेश होतो. .Kolhapur News: कोल्हापूर-इचलकरंजीत बालभिकाऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी प्रशासन सज्ज.बालकांच्या हक्कांसाठी ‘बालभिकारी शोध पथक’ मैदानात!.या आगारांत कार्यरत चालक व वाहकांच्या जागा रिक्त असल्याने स्थानकप्रमुखांना त्यांना देताना विनवणी करावी लागते. बेसिक वेतनावर ओव्हरटाईमचा मोबदला ठरल्याने ज्यांचे बेसिक कमी ते ठरलेल्या वेळेतील काम करण्यासाठी प्राधान्य देतात. काही जण घरखर्चाचा भार हलका होण्यासाठी व प्रवासी वर्गाला त्रास होऊ नये म्हणून कमी मोबदल्यावर काम करतात. .ज्यांचा ओव्हरटाईमचा मोबदला जादा त्यांना सातत्याने ओव्हरटाईमचे काम दिल्यास त्यावर प्रशासनाकडून प्रश्न उपस्थित केले जातात. विशेष म्हणजे ३३५ कर्मचारी चालक व वाहक म्हणूनही काम करतात. त्यामुळे कागदोपत्री रिक्त जागांचा आकडा ६४३ सांगितला जातो. कोल्हापूर आगारांतर्गत २४४ चालक, तर २१० वाहक कार्यरत आहेत. यात चालकांच्या २१, तर वाहकांच्या ५५ जागा रिक्त आहेत..Kolhapur Crime News : धक्कादायक! रिक्षाचालकाकडून अल्पवयीन मुलीची छेडछाड; पालकांनाही धमकी, कोल्हापुरात खळबळ.सरसकट मोबदला नसल्याने डोकेदुखीबेसिक वेतनावर चालक व वाहकांना मोबदला दिला जातो. तो १५०, २५० ते ३०० रुपयांप्रमाणे प्रतितास मिळतो. तो सरसकट एकच नसल्याने विभागातील अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढते. तो सरसकट एक झाल्यास बेसिक वेतनावर जादा मोबादला मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सातत्याने ओव्हरटाईम देण्यावर मर्यादा येईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे..रिक्त जागांमुळे चालक व वाहकांना ओव्हरटाईम करावा लागतो. त्याचा त्यांना मोबदलाही दिला जातो. जो बेसिक वेतनावर आधारित आहे. कोल्हापुरातून दररोज ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी असल्याने त्यांना कोणतीच अडचण येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागते.- मल्लेश विभुते, स्थानकप्रमुख..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.