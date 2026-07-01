कोल्हापूर

Kolhapur Accident: मांजरीचा जीव वाचवायला जेवणाच्या ताटावरून उठत धावला, १३ वर्षीय शाहूचा वीजेच्या धक्क्यानं मृत्यू

Maharashtra village electrocution accident news: मुक्या मांजरीला वाचवताना विजेचा धक्का बसून शाहूचा मृत्यू; कंदलगाव गावात शोककळा, एकुलत्या एक मुलाच्या जाण्याने पाटील कुटुंब उध्वस्त
Boy Rushes from Dinner to Save Cat, Dies in Fatal Electric Shock

Boy Rushes from Dinner to Save Cat, Dies in Fatal Electric Shock

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कंदलगाव : घरातील पाळीव मांजराच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून जेवणाच्या ताटावरून उठून तो मांजराकडे धावला. धावताना पाणी खेचणाऱ्या मोटारीच्या वायरचा स्पर्श झाल्याने त्याला विजेचा धक्का बसला आणि त्याचा मृत्यू झाला. शाहू संदीप पाटील (वय १३, रा. कंदलगाव) असे त्या शाळकरी मुलाचे नाव आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
death
Cat
district
overhead wire electrocution