Kolhapur Accident: मांजरीचा जीव वाचवायला जेवणाच्या ताटावरून उठत धावला, १३ वर्षीय शाहूचा वीजेच्या धक्क्यानं मृत्यू

कंदलगाव : घरातील पाळीव मांजराच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून जेवणाच्या ताटावरून उठून तो मांजराकडे धावला. धावताना पाणी खेचणाऱ्या मोटारीच्या वायरचा स्पर्श झाल्याने त्याला विजेचा धक्का बसला आणि त्याचा मृत्यू झाला. शाहू संदीप पाटील (वय १३, रा. कंदलगाव) असे त्या शाळकरी मुलाचे नाव आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...शाहू इयत्ता सातवीत शिकत होता. महिनाअखेरमुळे दुपारी शाळा सुटल्याने शाहू पाटील घरी आला. तो दुपारी घरात जेवण करत होता. घरातील पाळीव मांजराच्या मागे कुत्रा लागल्याचे त्याच्या लक्षात आले. जेवण टाकून तो धावतच घराबाहेर पडला. मांजराकडे धावत जात असतानाच पाणी भरण्यासाठी लावलेली मोटार त्याचा नजरेस पडली नाही. या मोटारीचा वायरला त्याचा स्पर्श होताच त्याला झटका बसला. तो त्या वायरलाच चिकटून राहिल्याने तीव्र झटक्याने बेशुद्ध झाला. .शाहूला तातडीने शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. त्याचे वडील संदीप पाटील प्लंबर आहेत. ते आई, वडील, पत्नीसह राहतात. शाहू हा त्यांचा एकूलता एक मुलगा होता. शाहूला मांजर आवडत असल्याने त्यांच्या घरीही काही मांजरे होती. कुटुंबीयांचा लाडका शाहू अशा दुर्दैवी घटनेत गमावल्याने पाटील कुटुंबाला मानसिक धक्का बसला आहे..MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.आठवण वेदनादायीआपल्या लाडक्या मांजराचा जीव संकटात आहे, हे पाहताच त्याने धाव घेतली. त्याचे हे निष्पाप प्रेमच शेवटी काळ ठरले. एका मुक्या जीवासाठी धडपडणाऱ्या या चिमुरड्याची आठवण कायमच वेदनादायी ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.