कोल्हापूर

Kolhapur Accident: मित्राच्या शर्टचं बटण तुटलं, सुईदोरा आणायला गेला ते परतलाच नाही; अपघातात जखमी झालेल्या १८ वर्षीय पार्श्वचा मृत्यू

Student killed while buying needle and thread for friend's shirt: सुई-दोरा आणण्यासाठी बाहेर पडलेल्या १८ वर्षीय हॉटेल मॅनेजमेंट विद्यार्थ्याचा भरधाव कारच्या धडकेत मृत्यू; आठच दिवसांत कुटुंबाचे स्वप्न भंगले
Teen Dies After Stepping Out to Help Friend Repair Shirt Button in Chiplun

Teen Dies After Stepping Out to Help Friend Repair Shirt Button in Chiplun

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर: मित्राच्या गणवेशाचे बटण तुटल्याने सुई-दोरा आणण्यास गेला असताना अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पार्श्व अमर गरूड (वय १८, रा. कोगनोळी) असे मृताचे नाव असून, चिपळूण (जि. रत्नागिरी) येथे हॉटेल मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेत होता. रविवारी (ता. २८) रात्री झालेल्या अपघातानंतर त्याला सीपीआरमध्ये आणले आले होते.

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