Kolhapur Accident: मित्राच्या शर्टचं बटण तुटलं, सुईदोरा आणायला गेला ते परतलाच नाही; अपघातात जखमी झालेल्या १८ वर्षीय पार्श्वचा मृत्यू

कोल्हापूर: मित्राच्या गणवेशाचे बटण तुटल्याने सुई-दोरा आणण्यास गेला असताना अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पार्श्व अमर गरूड (वय १८, रा. कोगनोळी) असे मृताचे नाव असून, चिपळूण (जि. रत्नागिरी) येथे हॉटेल मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेत होता. रविवारी (ता. २८) रात्री झालेल्या अपघातानंतर त्याला सीपीआरमध्ये आणले आले होते. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...अधिक माहिती अशी, पार्श्व गरूड याने बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्ससाठी चिपळूण येथील संस्थेत प्रवेश घेतला होता. येथे दाखल होऊन अवघे आठच दिवस उलटले आहेत. .होस्टेलमध्ये सोबत राहणाऱ्या एका मित्राच्या गणवेशाचे बटण तुटल्याने सुई-दोरा आणण्यासाठी तो बाहेर आला होता. पायी निघालेल्या पार्श्वला एका भरधाव मोटारीने जोराची धडक दिली. यामध्ये तो गंभीर जखमी झाला होता..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.\rअपघातानंतर पार्श्वला चिपळूमधील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. परंतु, प्रकृती खालावल्याने त्याला उपचारासाठी कोल्हापुरात सीपीआर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान सीपीआमध्ये शनिवारी सकाळी त्याचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.