Gold Silver Loot : ज्वेलरी फोडून १९ किलो चांदी ७०० ग्रॅम सोनं चोरलं, आराम बस बूक करून पुण्याला निघाला पण...; किणी टोल नाक्यावर थरार

Silver & Gold Looted Thief Caught : कर्नाटकातील गदगमध्ये सराफाचे दुकान फोडून दागिने व रोकड असा ८० लाखांवर डल्ला मारणाऱ्या चोरट्यास कर्नाटक पोलिसांच्या सहकार्याने पेठवडगाव पोलिसांनी सापळा रचून पकडले. येथील किणी (ता. हातकणंगले) टोल नाक्यावर कर्नाटकातून आलेली आराम बस थांबवत पोलिसांनी कारवाई केली. लुटीचा माल ठेवलेल्या दोन मोठ्या बॅगाही चोरट्याकडून जप्त करण्यात आल्या आहेत. महंमद हुसेन (रा. नागपूरवाला चाळ, अहमदाबाद) असे त्याचे नाव आहे. सायंकाळी साडेचारच्यादरम्यान ही कारवाई करण्यात आली..या कारवाईबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, गदग येथील शांतिदुर्ग ज्वेलर्स हे दुकान बुधवारी पहाटे फोडण्यात आले. चोरट्याने १९ किलो चांदी, ७० ग्रॅम सोने, चांदीचे मुलामा दिलेले दागिने, बेंटेक्स दागिने, मौल्यवान खड्यांसह अन्य दागिने चोरले. हा प्रकार सकाळी ज्वेलर्स मालकाच्या निदर्शनास आला. त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली..कर्नाटक पोलिसांनी महामार्गावरील सीसीटीव्हीचा आधार घेऊन संबंधित बस आणि चोरट्यांचा माग काढण्याचा प्रयत्न केला. चोरटा बेळगावमार्गे कोल्हापूर ते पुणे असा पोबारा करण्याच्या स्थितीत असल्याची माहिती खबऱ्यामार्फत कर्नाकट पोलिसांना मिळाली होती.संशयित हुसेन याने हुबळी-मुंबई बसमधून मुंबईला निघाला होता. त्याने चोरीचा माल दोन मोठ्या बॅगांमध्ये भरला होता. कर्नाटक पोलिसांनी हुबळीत चौकशी केली असता बस कोल्हापूरच्या पुढे गेल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी तातडीने कोल्हापूर पोलिसांशी संपर्क साधत सर्व माहिती दिली. जिल्हा पोलिसप्रमुखांनी या माहितीच्याआधारे पेठवडगाव पोलिसांना कारवाईचे आदेश दिले..Hadapsar Robbery : 'अपघाताचे नाटक' करून ट्रकचालकाला लुटले; हडपसरच्या मगरपट्ट्यातील घटनेत तीन चोरट्यांना पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या.पेठवडगावचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद शिंदे, उपनिरीक्षक माधव डिगोळे, सहायक फौजदार आबा गुंडणके, महेश गायकवाड, अनिल आष्टेकर, राजू साळुंखे आदींनी किणी पथकर नाक्यावर सापळा रचला. कर्नाटक परिवहनची ती बस टोलनाक्यावर येताच रोखण्यात आली. त्यातील संशयितास ताब्यात घेऊन त्याच्याकडील ८० लाखांचे दागिने व रोख रक्कम ताब्यात घेतली. सायंकाळी गदग येथील उपविभागीय पोलिस अधिकारी मुरतजा काद्री, पोलिस निरीक्षक धीरज शिंदे यांनी येथे येत संशयितास मुद्देमालासह ताब्यात घेतले व तेथून ते गदगकडे रवाना झाले..