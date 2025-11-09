Kolhapur Drugs Deal : १२ ग्रॅम एमडी ड्रग्जसाठी लाखो रुपयांची डील; पुणे-बंगळुरू हायवेवर पोलिसांची सिने स्टाईल कारवाई

MD Drugs Deal Crime News : स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने आज येथे एम. डी. ड्रग्ज विक्रीप्रकरणी अभिषेक कुशाजी मोरे (वय २३, रा. जाधववाडी, घोडके गल्ली, कोल्हापूर) आणि विवेक तानाजी पोवार (२८, रा. संकपाळ कॉम्प्लेक्स, सी-१. उचगाव) यांना अटक केली. त्यांच्याकडून सुमारे दोन लाख ३६ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त केला. महामार्गावर उचगाव येथे कारवाई करण्यात आली..याबाबतची पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी उपनिरीक्षक शेष मोरे आणि अंमलदारांचे पथक तयार केले. अंमलदार योगेश गोसावी यांना मिळालेल्या माहितीनुसार पुणे-बंगळूर महामार्गावर एम. डी. ड्रग्ज विक्री करण्यासाठी एकजण मोटारसायकलवरून येणार होता..Kolhapur : ऊसदराचं आंदोलन चिघळलं, आंदोलकांना पोलिसांची धक्काबुक्की; कारखानदारांवर दडपशाहीचे आरोप, Video Viral.या माहितीनुसार पोलिसांनी तपास सुरू करत आज महामार्गावर सापळा रचला. या दरम्यान, मोरे अमली पदार्थ पोवार याला विक्री करण्यासाठी घेऊन आल्याचे आढळून आला. ही विक्री होत असताना पोलिसांनी छापा टाकून दोघांनाही ताब्यात घेतले. यावेळी त्यांच्याकडून १२.२३ ग्रॅम मेफॅड्रोन (एमडी), तीन मोबाईल आणि मोटारसायकल असा एकूण दोन लाख ३६ हजार १५० रुपयांचा ऐवज जप्त केला. त्यानंतर दोघांना पुढील कारवाईसाठी गांधीनगर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले..या कारवाईत कळमकर, मोरे यांच्यासह अंमलदार योगेश गोसावी, वैभव पाटील, गजानन गुरव, शिवानंद मठपती, संतोष बरगे, समीर कांबळे, विशाल खराडे, राजू कोरे, परशुराम गुजरे, अमित मर्दाने, प्रदीप पाटील यांनी भाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.