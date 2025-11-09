कोल्हापूर

Kolhapur Drugs Deal : १२ ग्रॅम एमडी ड्रग्जसाठी लाखो रुपयांची डील; पुणे-बंगळुरू हायवेवर पोलिसांची सिने स्टाईल कारवाई

Pune Bangluru Highway : पुणे-बंगळुरू हायवेवर एमडी ड्रग्जची दोन लाख रुपयांची डील सुरू असताना पोलिसांनी सिनेमा शैलीत कारवाई करून १२ ग्रॅम एमडीसह आरोपींना पकडलं.
Kolhapur Drugs Deal

१२ ग्रॅम एमडी ड्रग्जसाठी लाखो रुपयांची डील; पुणे-बंगळुरू हायवेवर पोलिसांची सिने स्टाईल कारवाई

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

MD Drugs Deal Crime News : स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने आज येथे एम. डी. ड्रग्ज विक्रीप्रकरणी अभिषेक कुशाजी मोरे (वय २३, रा. जाधववाडी, घोडके गल्ली, कोल्हापूर) आणि विवेक तानाजी पोवार (२८, रा. संकपाळ कॉम्प्लेक्स, सी-१. उचगाव) यांना अटक केली. त्यांच्याकडून सुमारे दोन लाख ३६ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त केला. महामार्गावर उचगाव येथे कारवाई करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Drugs
Drugs smugling
drug case
Drug
Drug dealers
Drug Distribution
drugs news
drug network
Drugs party

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com