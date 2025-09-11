Kolhapur : शिक्षण घेतलं पण नोकरी नाही, दिवस कसे ढकलायचे मनात भीती; कोल्हापुरातील २७ वर्षीय तरुणाने नैराश्यातून उचललं टोकाचं पाऊल

Kolhapur End Life News : गडहिंग्लज येथील चर्च रोड परिसरातील एका तरुणाने आज गळफास घेऊन आत्महत्या केली. हा प्रकार दुपारी दीडच्या सुमारास उघडकीस आला. विनय कृष्णात देसाई (वय २७) असे त्याचे नाव आहे. विनय नोकरी नसल्याने काही दिवसांपासून अस्वस्थपणे वावरत होता. त्या नैराश्यातून त्याने आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज गडहिंग्लज पोलिसांनी वर्तविला आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, चर्च रोड परिसरात एका हॉस्पिटलजवळ देसाई कुटुंबीयांचे घर आहे. घराशेजारीच दुसरी खोली आहे. विनयने सकाळी साडेअकराच्या सुमारास विश्रांतीसाठी या खोलीत जात असल्याचे घरच्यांना सांगितले. दुपारी तो जेवायला घरात आला नाही म्हणून दीड वाजता वडील कृष्णात त्याला बोलावण्यासाठी खोलीकडे गेले..Kolhapur Police : दागिन्यांसाठी आजीचा खून करून गोबर गॅसच्या टाकीत फेकलं, दोन मित्रांची एक चूक पोलिसांनी लावला छडा.त्यावेळी तो तुळीला नायलॉन दोरीने गळफास लावून घेतल्याच्या अवस्थेत आढळला. त्याला तातडीने शेजारच्याच हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी नेले; परंतु तत्पूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. त्याच्या मागे आई, वडील, बहीण असा परिवार आहे. दरम्यान, नोकरीअभावी तो काही दिवसांपासून अस्वस्थ होता. या घटनेची वर्दी वडील कृष्णात देसाई यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.