Ambabai Temple : ‘स्वच्छता हीच सेवा’ अंबाबाई मंदिर परिसर स्वच्छतेसाठी मनपाचे दोन शिफ्टमध्ये राबतात २८ कर्मचारी, कसं आहे नियोजन?

स्वच्छता मोहीम सुरूमहापालिकेच्या आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत पालखी मार्ग, नवदुर्गा मंदिर व अंबाबाई मंदिर परिसरात 'स्वच्छता मोहीम' सुरू केली आहे.दोन शिफ्टमध्ये कर्मचारीप्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली २८ कर्मचारी (१४ सकाळी ६ ते दुपारी २, १४ दुपारी २ पासून मंदिर बंद होईपर्यंत) नियुक्त; ४ टिप्पर, १ ट्रॅक्टर व डंपरची व्यवस्था.स्वच्छता हीच सेवा २०२५अनिरुद्ध ॲकॅडमीच्या सहकार्याने दहा दिवस सकाळी ६ वाजल्यापासून मंदिर परिसरात सफाई; सहा टॉयलेट युनिट्स बसवून दिवसातून दोनवेळा स्वच्छता..Kolhapur Municipal Workers : महानगरपालिकेच्या आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत पालखी मार्ग, नवदुर्गा मंदिर परिसर तसेच अंबाबाई मंदिर परिसरात 'स्वच्छता मोहीम' सुरू केली आहे. उत्सव कालावधीत होणारी गर्दी विचारात घेता दोन शिफ्टमध्ये २८ कर्मचारी नियुक्त केले असून, सकाळी सहापासून रात्री मंदिर बंद होईपर्यंत ते कार्यरत राहणार आहेत..प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. स्वच्छतेसाठी सकाळी सहा ते दुपारी दोनपर्यंत १४, तर दुपारी दोन ते मंदिर बंद होईपर्यंत १४ कर्मचारी कार्यरत राहणार आहेत. याशिवाय चार टिप्पर, एक ट्रॅक्टर तसेच आवश्यकतेनुसार डंपर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत..मंदिर परिसराची दिवसातून दोनवेळा सफाई केली जात आहे. सहा टॉयलेट युनिट्स बसविण्यात आले असून, त्याची स्वच्छतादेखील दिवसातून दोनवेळा केली जात आहे. अनिरुद्ध ॲकॅडमी ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या संयुक्त विद्यमाने 'स्वच्छता हीच सेवा २०२५' या मोहिमेअंतर्गत दररोज सकाळी सहापासून मंदिर परिसरात दहा दिवस स्वच्छता केली जाणार आहे..Ambabai Devi Darshan : अंबाबाई देवीच्या मूळ मूर्तीची संवर्धन प्रक्रिया पूर्ण; उद्यापासून दर्शन सुरू.१. स्वच्छता मोहीम कोठे राबवली जात आहे?पालखी मार्ग, नवदुर्गा मंदिर व अंबाबाई मंदिर परिसरात.२. किती कर्मचारी व कोणत्या वेळेत काम करणार?२८ कर्मचारी – १४ सकाळी ६ ते दुपारी २, १४ दुपारी २ पासून मंदिर बंद होईपर्यंत.३. स्वच्छतेसाठी कोणती यंत्रणा उपलब्ध?४ टिप्पर, १ ट्रॅक्टर व आवश्यकतेनुसार डंपर.४. टॉयलेट युनिट्सची व स्वच्छतेची व्यवस्था कशी आहे?सहा टॉयलेट युनिट्स बसवले असून त्यांची दिवसातून दोनवेळा स्वच्छता केली जाते.५. 'स्वच्छता हीच सेवा २०२५' मोहिमेचा कालावधी किती आहे?दहा दिवस, दररोज सकाळी ६ पासून मंदिर परिसरात स्वच्छता होणार..