Automatic Weather Stations : कोल्हापूर जिल्ह्यात ४२३ गावांत स्वयंचलित हवामान केंद्रच नाहीत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरपंचांना केल्या सूचना

स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी प्रकल्प – केंद्र शासनाच्या हवामान माहिती नेटवर्क डेटा सिस्टीमअंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील १०३२ ग्रामपंचायतींमध्ये हवामान केंद्र उभारणी सुरू असून, आतापर्यंत ७५ ग्रामपंचायतींमध्ये केंद्र उभारले गेले आहेत.४२३ ग्रामपंचायतींत जागा निवड बाकी – शासकीय/अर्धशासकीय जागा उपलब्ध करणे आवश्यक असून, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सरपंचांना पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले आहे.तांत्रिक निकष व समिती – तहसीलदार अध्यक्ष असलेल्या तालुकास्तरीय समितीद्वारे योग्य तांत्रिक निकषांनुसार जागा निवडली जाईल; आठवड्यात १००% निवड पूर्ण करून अभिलेख जिल्हास्तरावर सादर करायचे आहेत..Kolhapur Weather Update : कोल्हापूर जिल्ह्यात पावसाने थैमान घातले आहे. केंद्र शासनाच्या वतीने प्रत्येक ग्रामपंचायत ठिकाणी हवामान माहिती नेटवर्क डेटा सिस्टम व स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणीसाठी प्रकल्प हाती घेतला असून, जिल्ह्यात ७५ ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी हे प्रकल्प उभारले आहेत. उर्वरित जागा न निवडलेल्या ४२३ ग्रामपंचायतींची संख्या आहे.हवामान माहिती नेटवर्क डेटा सिस्टम प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र बसविण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी; असे आवाहन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सर्व ग्रामपंचायतीना केले आहे..केंद्र सरकारच्या हवामान माहिती नेटवर्क डेटा सिस्टीम प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र बसविणेबाबत कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन यांनी निर्णय निर्गमित केला आहे. या प्रकल्पाचा कालावधी ५ वर्ष आहे. भविष्यात होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने हवामानाच्या विविध घटकांची अचूक माहिती ग्रामपंचायत स्तरावर मिळण्याच्या अनुषंगाने स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाने जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. ही जागा शासकीय, अर्धशासकीय असावी, असे निर्देश प्राप्त झाले आहेत..हवामान माहिती नेटवर्क डेटा सिस्टम प्रकल्प कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया शासन निर्णयान्वये करावयाची असल्याने प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र बसविण्यासाठी तांत्रिक निकषानुसार योग्य जागा उपलव्ध करून देणे आवश्यक आहे. मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरीय समिती गठीत केलेली आहे. यामध्ये तहसीलदार अध्यक्ष, गटविकास अधिकारी सदस्य, निमंत्रित सदस्य व तालुका कृषी अधिकारी सदस्य सचिव असतील.जागा निवडीच्या निकषांच्या अधीन राहून ग्रामपंचायत स्तरावर तांत्रिकदृष्ट्या सुयोग्य जागा निवडून मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे क्षेत्रीय स्तरावर कार्यवाही करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत..Kolhapur Politics : सतेज पाटील यांनी असदुद्दीन ओवेसींना थेट सुनावलं, कोल्हापुरात ध्रुवीकरणाचा अजेंडा चालणार नाही; ओवेसींचेही उत्तर....सरपंचांनी पुढाकार घ्यावाभविष्यातील नैसर्गिक आपत्तीची अचूक माहिती ग्रामपंचायत स्तरावर मिळण्याच्या अनुषंगाने विहित मुदतीत जागा निवडीसाठो क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामपंचायतीसाठी आदेश दिलेला आहे. तथापि तालुका स्तरावर योग्य कार्यवाही करून एका आठवड्यात १०० टक्के ग्रामपंचायतींत जागा निवड करून मूळ अभिलेख जिल्हास्तरावर विहित प्रपत्रात तत्काळ सादर करावे लागतील. याबाबत ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी पुढाकार घ्यावा. अधिक माहितीसाठी तालुकास्तरीय समितीशी संपर्क साधावा.जिल्ह्यातील चित्रएकूण ग्रामपंचायती १०३२, प्रकल्प उभारलेल्या ग्रामपंचायती ७५शासकीय जागा असलेल्या ग्रामपंचायती ४९०, जागा न निवडलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या ४२३.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)Q1. हा प्रकल्प कोणाचा आहे?👉 केंद्र शासनाचा हवामान माहिती नेटवर्क डेटा सिस्टीम प्रकल्प आहे.Q2. कोल्हापूर जिल्ह्यात किती ग्रामपंचायतींमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे?👉 एकूण १०३२ ग्रामपंचायतींमध्ये, त्यापैकी ७५ मध्ये केंद्र उभारलेले असून ४२३ ठिकाणी जागा निवड बाकी आहे.Q3. जागा कशी असावी?👉 जागा शासकीय किंवा अर्धशासकीय आणि तांत्रिक निकषानुसार सुयोग्य असावी.