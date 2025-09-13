Shivaji University : शिवाजी विद्यापीठाच्या सत्तर टक्के प्रश्नपत्रिका ‘ऑनलाईन सेट’, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर

कोल्हापूर

Kolhapur Shivaji University : वर्षभरात होणाऱ्या पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या उन्हाळी, हिवाळी सत्रांतील परीक्षांच्या ७० टक्के प्रश्नपत्रिका ऑनलाईन पद्धतीने सेट (तयार) करण्याची यशस्वी कामगिरी शिवाजी विद्यापीठाने केली आहे.
Summary

हिवाळी सत्र परीक्षा : ७९९

उन्हाळी सत्र परीक्षा : ८५७

हिवाळी व उन्हाळी सत्रातील परीक्षार्थीं : २ लाख १० हजार

ऑनलाईन सेट होणाऱ्या प्रश्नपत्रिका : २८५७

पारंपरिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या उत्तरपत्रिका : १८ लाख

ऑन स्क्रीन तपासणी होणाऱ्या उत्तरपत्रिका : २ लाख १८ हजार

Digital Technology Shivaji University : वर्षभरात होणाऱ्या पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या उन्हाळी, हिवाळी सत्रांतील परीक्षांच्या ७० टक्के प्रश्नपत्रिका ऑनलाईन पद्धतीने सेट (तयार) करण्याची यशस्वी कामगिरी शिवाजी विद्यापीठाने केली आहे. त्यासाठी विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर केल्याने वेळ, खर्चात बचत झाली असून, प्रक्रियेची गती वाढली आहे.

