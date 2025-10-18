कोल्हापूर

Kolhapur Police : ९ वर्षांचा चिमुकला वाट हरवून कोल्हापुरात आला अन् पोलिसांनी एका शब्दावर आई आणि मुलग्याची भेट करून दिली...

Missing Child Found : वाट चुकलेला ९ वर्षांचा चिमुकला कोल्हापुरात आला. पोलिसांनी मुलाच्या लक्षात असलेल्या एका शब्दाच्या आधारावर शोध घेत आई आणि मुलाची भावनिक भेट घडवून आणली.
Kolhapur Police

९ वर्षांचा चिमुकला वाट हरवून कोल्हापुरात आला अन् पोलिसांनी एका शब्दावर आई आणि मुलग्याची भेट करून दिली...

Kolhapur Police News : हातात स्मार्ट वॉच, खिशात चार्जर, काही पैसे घेऊन तो घराबाहेर पडतो. मी मूळचा चनेगावचा आहे, दोन दिवसांपासून काय मिळेल ते खातोय, लोकांकडे ‘लिफ्ट’ मागून मी शहरात पोहोचलो. मला चनेगावला जायचे आहे. कधी मराठी, तर कधी कन्नडमधून बोलणाऱ्या बोबड्या बोलामुळे पोलिसही अचंबित झाले. त्याचे घर, पालक कसे शोधायचे हा प्रश्न. ‘हातकणंगले’ हा एकच ओळखीतील शब्द कानावर पडताच पोलिसांनी यंत्रणा गतिमान केली. अवघ्या चार तासांत घरातून बाहेर पडलेल्या मुलाच्या आईचा शोध घेण्यात यश आले.

