Kolhapur Police : ९ वर्षांचा चिमुकला वाट हरवून कोल्हापुरात आला अन् पोलिसांनी एका शब्दावर आई आणि मुलग्याची भेट करून दिली...

Kolhapur Police News : हातात स्मार्ट वॉच, खिशात चार्जर, काही पैसे घेऊन तो घराबाहेर पडतो. मी मूळचा चनेगावचा आहे, दोन दिवसांपासून काय मिळेल ते खातोय, लोकांकडे 'लिफ्ट' मागून मी शहरात पोहोचलो. मला चनेगावला जायचे आहे. कधी मराठी, तर कधी कन्नडमधून बोलणाऱ्या बोबड्या बोलामुळे पोलिसही अचंबित झाले. त्याचे घर, पालक कसे शोधायचे हा प्रश्न. 'हातकणंगले' हा एकच ओळखीतील शब्द कानावर पडताच पोलिसांनी यंत्रणा गतिमान केली. अवघ्या चार तासांत घरातून बाहेर पडलेल्या मुलाच्या आईचा शोध घेण्यात यश आले..सुतार कुटुंबीय मूळचे सोलापूर जिल्ह्यातील चनेगावचे. कामाच्या शोधात आई दोन चिमुकल्यांना घेऊन हातकणंगले तालुक्यात आली. वडिलांपासून वेगळे राहून मुलांना मोठे करण्याची जबाबदारी असल्याने ही आई हॉटेलमध्ये कामे करते. कधी घरी तर कधी बहिणीच्या घरी मुलीला ठेवते. नऊ वर्षांचा मुलगा शाळेला जात असल्याने आठ तासांची चिंता मिटली. पण, दोन दिवसांपासून मुलालाही शाळेला सुटी पडलेली..आज सकाळी दहाच्या सुमारास आई घराला बाहेरून कडी लावून कामाला गेली. घरी कोणी नसल्याचे पाहून नऊ वर्षांच्या चिमुकल्याने दार उघडले. कुठे टेम्पो, कुठे दुचाकी दिसेल त्या वाहन धारकाला थांबवत हातकणंगलेतून कोल्हापुरात पोहोचला. दाभोळकर कॉर्नर परिसरात पुन्हा वाहन थांबवत असताना पोलिसांची नजर त्याच्यावर पडली. चौकशीत तो घरी न सांगताच आल्याचे समजले. मराठी, कन्नड बोलत असल्याने त्याचे नाव, पत्ताही नीट समजून येत नसल्याने पोलिसही बुचकळ्यात पडले. शहर उपअधीक्षक प्रिया पाटील, पोलिस निरीक्षक संतोष डोके यांनी मुलाला खाऊ दिला..Kolhapur Crime : सहा महिलांचा सामुदायिक आत्महत्येचा प्रयत्न प्रकरणाला नवे वळण, वसतिगृह अधिकाऱ्यांनी दिली माहिती....विचारपूस करताना 'हातकणंगले' हा एकच शब्द कानावर पडल्याने अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलिसांना मुलाचा फोटो पाठवला. त्याची आईदेखील मुलाच्या शोधात हातकणंगले पोलिस ठाण्यात पोहोचलेली. पोलिसांनी तिला शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले. मुलाला ओळखून आईचा अश्रूंचा बांध फुटला. उपस्थित पोलिसांनीही सुटकेचा निःश्वास टाकला..