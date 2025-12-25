Success Story : दिवंगत वडिलांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मेहनतीने लढली..., कोल्हापूरच्या लेकीने PSI होत राज्याचा मानाचा ‘रिव्हॉल्व्हर ऑफ ऑनर’ मिळवला बहुमान

Revolver of Honor Kolhapur Girl : ‘माझी लेक एक दिवस पोलिस उपनिरीक्षक होईल...’ सैन्यात कार्यरत असलेले शांताराम पाटील हे स्वप्न मनाशी बाळगून होते; मात्र कोरोना काळात नियतीने पितृछत्र हिरावले. तरीही त्या स्वप्नावर माती पडू दिली नाही, ती लेक म्हणजे प्रियांका पाटील. साडेचारशे लोकवस्तीच्या जकनहट्टी (ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर) या छोट्याशा गावातून आलेल्या प्रियांकाने केवळ पोलिस उपनिरीक्षक पद मिळवले नाही, तर महाराष्ट्र पोलिस अकादमीतील प्रशिक्षणात झोकून देत पाच पारितोषिकांसह ‘उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थी’ होण्याचा बहुमान मिळविला. त्यातील सर्वांत मानाचा सन्मान ‘रिव्हॉल्व्हर ऑफ ऑनर’ हे जणू दिवंगत वडिलांना दिलेले मौन अभिवादनच ठरले..सैन्यदलात कर्तव्य बजावणारे वडील आणि गृहिणी आई शामला पाटील यांनी मुलांमध्ये लहानपणापासूनच शिस्त, संघर्ष आणि स्पर्धात्मक तयारी रुजवली. याच संस्कारातून प्रियांकाचा भाऊ संदीप पाटील याने पाच वर्षांपूर्वी सैन्यदलात प्रवेश केला. कोरोना महामारीत कुटुंबाचा आधारवड हरपला; पण ‘वडिलांचे स्वप्न अपूर्ण राहू द्यायचे नाही’ ही खूणगाठ मनाशी बांधून प्रियांकाने स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू केली..पहिल्याच प्रयत्नात २०२१ च्या पोलिस उपनिरीक्षक भरतीत यश, त्यानंतर बारा महिन्यांचे कठोर प्रशिक्षण आणि प्रत्येक टप्प्यावर उल्लेखनीय कामगिरी याची दखल बुधवारी (ता. २४) झालेल्या दीक्षांत संचलनात घेण्यात आली. पारितोषिक स्वीकारताना प्रियांकाच्या डोळ्यांत यशाचा अभिमान होता, तर मनात वडिलांची आठवण होती. सत्ताविसाव्या वर्षी कर्तव्यास सज्ज प्रियांका पाटील यांना दहावीत ९०, तर बारावीत ९६ टक्के गुण मिळाले. त्यांनी औषधनिर्माणशास्त्र शाखेतून पदवी घेताना तृतीय क्रमांक पटकावला. अवघ्या २७ व्या वर्षी पोलिस दलात दाखल होत त्या कर्तव्य बजावण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत..UPSC Success Story : ग्रामीण शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थी डॉ.भगवंत पवार यांचे UPSC CMS मध्ये ऑल इंडिया 25वी रँक!.गावातील पहिल्या अधिकारीप्रियांका शांताराम पाटील यांना नागपूर शहरात नियुक्ती देण्यात आली आहे. तिच्यावर चंदगड तालुक्यातून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. जक्कनहट्टी गावची पहिली महिला पोलिस उपनिरीक्षक व पहिली अधिकारी होण्याचा मान तिने मिळविला. कठोर परिश्रम घेत तिने आई-वडिलांचे स्वप्न साकारले. या परीक्षेत त्या मुलींमधून तिसऱ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाल्या होत्या..कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत त्यांच्या वडिलांचे अकाली निधन झाले. त्यांनी वडिलांची इच्छा पूर्ण करण्याचा निर्धार करून यश प्राप्त केले. त्यांनी येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करून निट्टूर येथील नरसिंह विद्यालयात माध्यमिक शिक्षण घेतले. त्यानंतर कोवाड येथील श्रीमान व्ही. पी. देसाई उच्च माध्यमिक विद्यालयात त्यांनी १२ वीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. महागाव येथील संत गजानन फार्मसी कॉलेजमधून बी.फार्मसीचे शिक्षण घेतले. त्यांनी २०२० पासून एमपीएसचीच्या तयारी सुरू केली. त्यांनी २०२१ मध्ये या पदासाठीची परीक्षा दिला. कोरोनामुळे या परीक्षेचा निकाल लांबला होता. गेल्या वर्षी परीक्षेचा निकाल लागला.पारितोषिक स्वीकारताना मुलीला पाहून झालेला आनंद शब्दांत मांडता येणार नाही.- शामला पाटील, आई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.