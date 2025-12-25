कोल्हापूर

Success Story : दिवंगत वडिलांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मेहनतीने लढली..., कोल्हापूरच्या लेकीने PSI होत राज्याचा मानाचा ‘रिव्हॉल्व्हर ऑफ ऑनर’ मिळवला बहुमान

Maharashtra PSI News : ४५० लोकसंख्येच्या गावातून PSI कसं बनलं? कोल्हापुरच्या मुलीने मेहनतीच्या जोरावर PSI होत ‘रिव्हॉल्व्हर ऑफ ऑनर’ मिळवत राज्याचा सन्मान पटकावला.
Kolhapur girl wins Revolver of Honor award

Kolhapur girl wins Revolver of Honor award

Revolver of Honor Kolhapur Girl : ‘माझी लेक एक दिवस पोलिस उपनिरीक्षक होईल...’ सैन्यात कार्यरत असलेले शांताराम पाटील हे स्वप्न मनाशी बाळगून होते; मात्र कोरोना काळात नियतीने पितृछत्र हिरावले. तरीही त्या स्वप्नावर माती पडू दिली नाही, ती लेक म्हणजे प्रियांका पाटील. साडेचारशे लोकवस्तीच्या जकनहट्टी (ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर) या छोट्याशा गावातून आलेल्या प्रियांकाने केवळ पोलिस उपनिरीक्षक पद मिळवले नाही, तर महाराष्ट्र पोलिस अकादमीतील प्रशिक्षणात झोकून देत पाच पारितोषिकांसह ‘उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थी’ होण्याचा बहुमान मिळविला. त्यातील सर्वांत मानाचा सन्मान ‘रिव्हॉल्व्हर ऑफ ऑनर’ हे जणू दिवंगत वडिलांना दिलेले मौन अभिवादनच ठरले.

