Kolhapur Accident News : राबणाऱ्या हातांवर काळाचा घाला, कोल्हापुरातील आजऱ्याजवळ भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू; एक महिला गंभीर

Road Accident Kolhapur : संकेश्वर-बांदा महामार्गावर येथील सुलगाव फाट्याजवळील अपघातात दोन भाजी व्यावसायिक ठार झाले. कृष्णा कलाप्पा कांबळे, मनीष श्रीकांत सोलापुरे (दोघेही रा. गडहिंग्लज) अशी त्यांची नावे आहेत. कृष्णा यांची पत्नी गीता (रा. गडहिंग्लज) जखमी झाल्या आहेत. व्हॅन व ट्रक यांच्यात मंगळवारी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास धडक झाली..याबाबत आजरा पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, मनीष व कृष्णा यांचे कुटुंबीय अनेक वर्षांपासून भाजीपाला व्यवसाय करतात. स्थानिक आठवडा बाजारासह सावंतवाडीच्या आठवडी बाजारालाही ते जातात. दोघांकडेही व्यवसायासाठी चारचाकी वाहने आहेत. मनीष आई-वडिलांसोबत सावंतवाडीला स्वतःच्या वाहनाने गेले होते. कृष्णा पत्नी गीता यांच्यासह भाजीपाला घेवून व्हॅन (एमएच ०२ एवाय ४१८०) मधून गेले होते. बाजार आटोपून गडहिंग्लजकडे परतताना कृष्णा यांच्या वाहनातून मनीष पुढे आले..मनीषचे आई-वडील दुसऱ्या गाडीने पाठीमागे होते. मनीष व्हॅन चालवत होते. त्याचा डोळा लागल्याने अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. व्हॅन समोरुन येणाऱ्या मालवाहू ट्रक (एमएच २५ एजे ७८८०) वर जाऊन आदळली. यामध्ये कृष्णा जागीच ठार झाले. मनीष व गीता कांबळे जखमी झाले..दोघांनाही गडहिंग्लजला हलवण्यात आले. सोलापूरे याची प्रकृती गंभीर होती. त्यांचा उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. गीता यांना तेथून कोल्हापूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मनीष महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असून तो अविवाहित आहे. त्याच्या मागे आई, वडील, भाऊ असा परिवार आहे. कृष्णा यांच्या मागे पत्नी, मुले, आजी असा परिवार आहे..राबणाऱ्या हातांवर काळाचा घालाकृष्णा व त्यांची पत्नी भाजीपाला व्यवसाय करून कुटुंबाचे उदरनिर्वाह करतात. कृष्णाचा मृत्यू झाला तर पत्नी गंभीर जखमी आहे. राबणाऱ्या हातांवर काळाने घाला घातला. सोलापूरे कुटुंबीयांचाही वडिलोपार्जित भाजीपाला व्यवसाय आहे. आई-वडिलांना मदत म्हणून मनीष बाजाराला जायचा. त्यालाही काळाने गाठल्याने दोन्ही कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.