Kolhapur News : आबाजीच गोकुळचे ‘बाप’, अरुण डोंगळेंच्या विधानाने नव्या वादाला तोंड; दूध उत्पादक सभासदांना कमी लेखण्याचा प्रकार

कोल्हापूर - ‘गोकुळ’ निवडणुकीच्या तोंडावर ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. एकीकडे महायुती म्हणून सर्व नेते हातात हात घालून संघाची सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असताना, त्यांना डावलून ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील हेच संघाचे ‘बाप’ असल्याचे सांगून डोंगळे यांच्याकडून खऱ्या उत्पादकांना कमी लेखण्याचा प्रकार झाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे..थेट नेतृत्वालाच आव्हान देण्याच्या कृतीमुळे जिल्ह्याच्या आणि विशेषतः ‘गोकुळ’च्या राजकारणात डोंगळे नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. संघाच्या राजकारणात नेते असलेल्या महादेवराव महाडिक यांनाच थेट आव्हान देण्यापासून ते अलीकडेच अध्यक्षपदाचा राजीनामा देताना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनाच अंगावर घेण्याचा प्रकार असो. अशा सगळ्या प्रकरणात डोंगळे यांची आक्रमकता दिसून आली. त्याचा काही प्रमाणात त्यांना जरूर फायदा झाला असला, तरी आज त्यांनी केलेले वक्तव्य त्यांच्याच अंगलट येण्याची शक्यता आहे..ठराव दाखल करण्यासाठी चांगला मुहूर्त असल्याने डोंगळे यांच्यासह ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील, नविद मुश्रीफ व अन्य संचालकांच्या उपस्थितीत त्यांनी ठराव दिले. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ‘आबाजीच गोकुळचे ‘बाप’, अशी प्रतिक्रिया दिली. प्रतिक्रिया देताना त्यांची भूमिका काहीही असली, तर त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. एकीकडे संघात आतापर्यंत नेतृत्व केलेले नेते असोत किंवा संघाचे संस्थापक कै. आनंदराव पाटील-चुयेकर यांनी कधी अशी धाडसी विधाने केली नव्हती..शेण, मुतात राबून संघाला दूध पुरवठा करणारा उत्पादक हाच संघाचा खरा मालक असल्याचे प्रत्येक नेते सांगतात. किंबहुना गेल्या निवडणुकीत या जोरावरच सत्तांतर घडवण्यात यश आले असताना पुन्हा डोंगळे यांना संघाचा ‘बाप’च बदलून काय साध्य करायचे आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यांच्यासह विश्वास पाटील यांच्याकडे असलेल्या ठरावांची संख्या, बरीच वर्षे संघात संचालक म्हणून काम करत असताना प्रत्येक तालुक्यात त्यांना मानणारा वजनदार गट अशा जोरावर त्यांनी वक्तव्य केले असले, तरी त्याच्या उलट्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत..‘...सासूच वाट्याला आली’पाच वर्षांपूर्वी बंडाचे पहिले हत्यार डोंगळे-विश्वास पाटील या जोडीने फडकले. त्यावेळी माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या कार्यप्रणालीवर त्यांचा आक्षेप होता. पाच वर्षांनंतर चित्र बदलले आणि ज्यांच्यावर नाराज होऊन बंडखोरी केले तेच महाडिक आता महायुतीच्या नेत्यांच्या रांगेत पुन्हा आले आहेत. त्यामुळे डोंगळे व विश्वास पाटील यांची स्थिती ‘सासूसाठी भांडण केले आणि सासूच वाट्याल आली’ या म्हणीसारखी झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.