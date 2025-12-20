कोल्हापूर

Shivaji University Protest Violence : ब्रेकिंग! शिवाजी विद्यापीठात एबीव्हीपीच्या आंदोलनाला हिंसक वळण; पोलिस-विद्यार्थींमध्ये झटापट, घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल...

Student Agitation Turns violent : शिवाजी विद्यापीठात एबीव्हीपीच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून पोलिस व विद्यार्थ्यांमध्ये झटापट झाली. घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
संतोष मिठारीSandeep Shirguppe
Student Police Clash Kolhapur : शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर येथे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (एबीव्हीपी) विद्यार्थी कार्यकर्त्यांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केले. यावेळी पोलिस प्रशासन आणि विद्यापीठाच्या सुरक्षारक्षकांकडून आंदोलक विद्यार्थ्यांना मारहाण झाल्याचा आरोप करण्यात आला. आंदोलनादरम्यान पोलिस व विद्यार्थ्यांमध्ये जोरदार झटापट झाली असून काही काळ विद्यापीठ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. त्यावर या प्रकरणाची रीतसर चौकशी करून कार्यवाही करण्याची ग्वाही प्रभारी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी दिली.

