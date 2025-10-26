Action Under MCOCA : इचलकरंजीतील ‘एसएन गॅंग’च्या सहा जणांवर मोकाखाली कारवाई

Ichalkaranji Crime News : इचलकरंजी शहरात दगडफेक, तोडफोड आणि जीवघेणे हल्ले करत दहशत माजवणाऱ्या ‘एसएन गँग’ या कुख्यात संघटित गुन्हेगारी टोळीतील सहा जणांवर आज मोकांतर्गत कारवाई करण्यात आली. वजीर गँगमधून बाहेर पडत टोळीप्रमुख सलमान नदाफ याचे साथीदारांसह ‘एसएन गँग’च्या नावाखाली गुन्हेगारी कारनामे वाढले होते. कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी कारवाईस मंजुरी दिली. .टोळीप्रमुख सलमान राजू नदाफ, (वय २५, रा. परीट गल्ली, गावभाग), अविनाश विजय पडियार (१९, रा. गोसावी गल्ली, यड्राव), अरसलान यासीन सय्यद (१९, रा. सुतारमळा, इचलकरंजी), यश संदीप भिसे, (१९, रा. रामनगर, शहापूर), रोहित शंकर आसाल (१९, रा. शिंदेमळा, खोतवाडी) अनिकेत विजय पोवार (२२ रा. दत्तवाड, ता. शिरोळ) अशी कारवाई झालेल्यांची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, पूनम प्रशांत कुलकर्णी (४३, रा. जैनबस्ती, इचलकरंजी) यांनी गावभाग पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून एसएन गँगवर गुन्हा दाखल होता. कुलकर्णी यांच्या सानवी लेडीज ब्यूटीपार्लरमध्ये १५ जुलै २०२५ रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास सलमान नदाफ व त्याच्या साथीदारांनी फटाके उडवले. त्यांच्या डोक्यात दगड मारून गंभीर जखमी केले. त्यानंतर पार्लरच्या दरवाजे, बोर्ड, खिडक्या तसेच शेजारच्या दुकानांचे व शौचालयाचे दरवाजे तोडफोड करून मोठे नुकसान केले..याप्रकरणी प्राथमिक तपास साहाय्यक पोलिस निरीक्षक पूनम माने यांनी केला. उपविभागीय अधिकारी विक्रांत गायकवाड यांच्या देखरेखीखाली तपास सुरू असताना ‘एसएन गँग’ विरुद्ध खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोरी, खंडणी वसुली, बंदी आदेशाचा भंग, प्राणघातक शस्त्रासह गर्दीत मारामारी, दहशत असे १७ गंभीर आणि एक अदखलपात्र असे १८ गुन्हे असल्याचे निष्पन्न झाले.त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी गायकवाड व निरीक्षक महेश चव्हाण यांनी या संघटित टोळीविरुद्ध मोका अंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव तयार केला व तो जिल्हा अधीक्षक योगेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढे पाठवला. छाननीनंतर विशेष पोलिस महानिरीक्षक फुलारी यांनी प्रस्तावास मंजुरी देत वाढीव कलमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले..Kolhapur Brain Stroke Case : व्यवसायाच्या पहिल्याच दिवशी २३ वर्षीय विशालला ब्रेन स्ट्रोक; क्षणात संपलं सगळं, कोल्हापुरातील घटनेनं सर्वत्र हळहळ.वजीर गँगवर हद्दपारीचा प्रस्तावएसएन गँगवर मोक्का कारवाई केल्यानंतर त्यांची मूळ टोळी असणारी वजीर गँगही पोलिसांच्या रडारवर आहे. वजीर गँगविरोधात गावभाग पोलिसांनी हद्दपारीचा प्रस्ताव पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे पाठवला असून ही गँगही लवकरच जिल्ह्याबाहेर जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.