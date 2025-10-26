कोल्हापूर

Action Under MCOCA : इचलकरंजीतील ‘एसएन गॅंग’च्या सहा जणांवर मोकाखाली कारवाई

SN Gang Ichalkaranji : इचलकरंजीत पोलिसांची मोठी कारवाई! कुख्यात ‘एसएन गॅंग’च्या सहा सदस्यांवर मोकाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी या गटावर गुन्हेगारी कारवायांमुळे कठोर पावले उचलली आहेत.
Action Under MCOCA

इचलकरंजीतील ‘एसएन गॅंग’च्या सहा जणांवर मोकाखाली कारवाई

Ichalkaranji Crime News : इचलकरंजी शहरात दगडफेक, तोडफोड आणि जीवघेणे हल्ले करत दहशत माजवणाऱ्या ‘एसएन गँग’ या कुख्यात संघटित गुन्हेगारी टोळीतील सहा जणांवर आज मोकांतर्गत कारवाई करण्यात आली. वजीर गँगमधून बाहेर पडत टोळीप्रमुख सलमान नदाफ याचे साथीदारांसह ‘एसएन गँग’च्या नावाखाली गुन्हेगारी कारनामे वाढले होते. कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी कारवाईस मंजुरी दिली.

