Sikandar Shaikh Crime : पैलवान सिकंदर शेखच्या अटकेनंतर घरच्यांनी दिली प्रतिक्रिया म्हणाले...

Maharashtra Kesari wrestler Sikandar Shaikh Crime : महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख याला पंजाब पोलिसांनी बेकायदा पिस्तूल आणि काडतूस प्रकरणी अटक केल्याचे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे. याप्रकरणी इतर तीन जणांनाही अटक करण्यात आली आहे. पंजाब पोलिस दलातील वरिष्ठ पोलिस हरमनदीप सिंग हंस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातील दानवीर आणि बंटी हे दोघे जण कृष्णन उर्फ हॅप्पी गुज्जर या गुंडाला आणि सिकंदर शेख यांना बेकायदा शस्त्रे नेऊन देण्यासाठी जात असल्याची माहिती गुप्तचरांकडून २४ ऑक्टोबरला समजल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून बंटी, दानवीर आणि सिकंदर यांना अटक केली..दोन दिवसांनी २६ ऑक्टोबरला कृष्णनला अटक करण्यात आली. अटक केलेल्यांकडून ताब्यात घेतलेल्या शस्त्रांमध्ये पॉइंट ३२ बोअरची चार आणि पॉइंट ४५ बोअरच्या एका पिस्तुलाचा समावेश आहे. तसेच, १.९९ लाख रुपये रोख आणि दोन एसयूव्ही देखील जप्त करण्यात आल्या. दानवीर हा पापला गुज्जर टोळीतील असून त्याच्याविरोधात खून, दरोडा आणि बेकायदा शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी हरियाना, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अनेक गुन्ह्यांची नोंद आहे..हे चौघे जण सध्या पोलिसांच्या ताब्यात असून त्यांच्या आणखी सहकाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी हरियाना आणि उत्तर प्रदेशात पोलिस मोहीम राबवीत आहेत. त्याच्या कुटुंबीयांनी मात्र, सिकंदरला खोट्या आरोपांखाली अडकविण्यात आले असल्याचा आरोप केला आहे..Sikandar Shaikh Arrested : महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख अवैध पिस्तुल विक्री प्रकरणी अटक; राजस्थानातील कुख्यात टोळीशी संबंध उघड, कुस्ती क्षेत्रात खळबळ.कुस्तीक्षेत्रात खळबळसिकंदर शेख कोल्हापुरातील गंगावेश तालमीत सराव केलेला कुस्तीपटू असून, दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र केसरी किताबाचा मानकरी ठरला होता. त्याच्या अटकेमुळे कुस्तीविश्वात आणि महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.