Tiger Kolhapur Video : कोल्हापुरात बिबट्यानंतर आता वाघाचा मुक्त संचार, शाहूवाडीतील रस्त्यावर फिरतानाचा व्हिडिओ व्हायरल

Tiger In Kolhapur : (अमर पाटील) कोल्हापूर जिल्ह्यात बिबट्याच्या वास्तव्याच्या अनेक घटना ताज्या असताना अचानक शाहूवाडी तालुक्यातील उदगिरी जंगलात वाघाचे दर्शन झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, वाघ रस्त्याने चालत असल्याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. याबाबत खात्री केली असता हा व्हिडिओ खरा असून शाहूवाडी तालुक्यातील उदगिरी जंगलातील असल्याची खात्री झाली आहे..चांदोली अभयारण्यात गेल्या आठवड्यात सोडलेल्या 'तारा' वाघीणीचे उदगिरी जंगलात प्रथमच लोकांना दिसली. शांत संयमपणे रस्त्याच्या बाजूने चालत जंगलात जाताना काही लोकांनी व्हिडीओ केला आणि हा व्हिडीओ प्रसार माध्यमावर व्हायरल झाला.ताराच्या गळ्यात असणारा पट्टा यामुळे तीची ओळख पाटण्यास मदत झाली. व्हिडीओ पाहताना तारा खूप शांत व अतिशय भेदक चालताना दिसत होती. व्हिडीओ करणारे मोठ्या वाहनात असल्यामुळे त्यांना कोणताही धोका नव्हता व ताराही जहाल होणार नसल्याचे दिसत होते. फक्त्त तीने त्या वाहनाकडे पहिले आणि शांत पणे जंगलात मार्गक्रमण केले..धोक्याची घंटा.....तारा वाघीणीच्या गळ्यात सेटेलाईट व ट्रॅकरचा पट्टा आहे. त्या आधारे वन विभागाला तिचा ठाव ठिकाणा लागत आहे. जर गावाच्या दिशेने किंवा धोक्याच्या ठिकाणी ताराजात असेल तर फॉलो कारणारे तिच्यावर पाळत ठेवणारे पथक तीला योग्य ठिकाणी जाण्यासाठी हुसकावण्याची जबाबदारी त्या पथकाची असते मग तारा अगदी उदागिरी रस्त्यावर येईपर्यंत हे पथक काय करत होते असा सवाल होत आहे. तर स्ट्राँगरूममधून कॅमेराच्या निगारानीत ठेवणाऱ्यांनी निष्काळजी केली का? असा सवालही यावेळी निर्माण होत आहे..Tiger Women Protect : वाघिणीचं काळीज! एकाच गावाला १३ वाघांचा वेढा, महिलांनी जे केलं ते थरारक; वाघांना नडणाऱ्या बायका म्हणून कौतुक."तारा" वाघीण ही ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील एक वाघीण आहे, जिला नुकतेच सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात सोडण्यात आले आहे. "ऑपरेशन तारा" अंतर्गत, वाघांची संख्या वाढवण्यासाठी तिला नियंत्रित पिंजऱ्यातून चांदोलीच्या जंगलात सोडण्यात आले आहे, जिथे ती आता मुक्त संचार करत आहे..