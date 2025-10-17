Kolhapur Adulterated Oil : सणासुदीत तेल, तूप खरेदी करताय? क्वालिटी तपासा! कोल्हापुरात लाखोंचा भेसळयुक्त साठा जप्त

Festive Season Food Inspection : सणासुदीमध्ये फराळासह विविध पदार्थ तयार करण्यासाठी तूप, खाद्य तेल, दुग्धजन्य पदार्थ, खवा, गूळ, ड्रायफुट्स, चॉकलेट्स आदींची मागणी वाढत असते. त्यामध्ये भेसळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने राबविलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेमध्ये शहरासह जिल्ह्यात सहा ठिकाणी पावणेपाच लाखांचे संशयास्पद तेल, तूप आढळले. हा साठा तत्काळ जप्त करून याचे नमुने पुढील तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले. त्याचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही होणार आहे..राज्य सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून गणेशोत्सव, दसरा व दिवाळी या सणांच्या पार्श्वभूमीवर ‘उत्सव महाराष्ट्राचा, संकल्प अन्नसुरक्षिततेचा’ मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. ती २५ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे..Kolhapur Gokul Morcha: शेतकरी भडकला, गुरंढोरं घेऊन ‘गोकुळ’वर धडकला | Shaumika Mahadik | Hasan Mushrif | Sakal News.१३५ दुकानांतील खाद्य पदार्थांचे नमुने घेऊन ते प्रयोगशाळेत पुढील तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. या सर्व नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. ते आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.- डी. एम. शिर्के, सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.