Owaisi Rally Ichalkaranji : कोल्हापुरात एमआयएमचे पक्ष कार्यालय, आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर खासदार ओवेसींची मोर्चेबांधणी; इचलकरंजीत होणार सभा

असुदुद्दीन ओवेसींचा कोल्हापूर दौरासोमवार, २९ तारखेला खासदार ओवेसी कोल्हापूरला येणार. जिल्ह्यातील राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक घडामोडींचा आढावा घेऊन कार्यकर्त्यांना निवडणुकीसाठी सज्जतेचा कानमंत्र देणार.कार्यक्रमांचे वेळापत्रकदुपारी १२.३० वाजता उजळाईवाडी विमानतळावर आगमन. दुपारी १.३० वाजता बागल चौकातील जिल्ह्यातील पहिल्या अधिकृत पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन.दुपारी ४ वाजता पत्रकारांशी संवाद.सायंकाळी ७ वाजता इचलकरंजी, जवाहरनगर येथील यशोलक्ष्मी मैदानावर सभा. इतर मान्यवरांची उपस्थिती माजी खासदार इम्तियाज जलील, वारिस पठाण यांच्यासह अनेक मान्यवर या सभेला हजेरी लावणार..Owaisi Speech Ichalkaranji : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार असुदुद्दीन ओवेसी सोमवारी (ता. २९) कोल्हापूर दौऱ्यावर येत आहेत. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्र्वभूमीवर ते कार्यकर्त्यांसह पदाधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटी घेऊन चर्चा करणार आहेत. सकाळी शहर व जिल्हा पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन, तर सायंकाळी इचलकरंजीत सभा होणार आहे, अशी माहिती कोल्हापूर व इचलकरंजी लोकसभा जिल्हा समन्वयक इलियास कुन्नरे, इम्रान सनदी यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली..ते म्हणाले, 'या दौऱ्यात खासदार ओवेसी जिल्ह्यातील राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक घडामोडींचा आढावा घेणार असून, कार्यकर्त्यांना निवडणुकीसाठी सज्जतेचा कानमंत्रही देणार आहेत. जिल्ह्यातील पहिल्या अधिकृत पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते बागल चौक येथे होणार आहे. जिल्ह्यातील विविध पक्षांतील आजी-माजी पदाधिकारी, सामाजिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक क्षेत्रांतील व्यक्ती तसेच काही प्रतिष्ठित मान्यवरांची भेट घेण्याचा त्यांचा मानस आहे. दुपारी साडेबारा वाजता त्यांचे उजळाईवाडी विमानतळावर आगमन होईल..दुपारी दीड वाजता बागल चौकातील पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटनास ते उपस्थित राहणार आहेत. दुपारी चार वाजता ते पत्रकारांशी संवाद साधणार आहेत. सायंकाळी सात वाजता खासदार ओवेसी इचलकरंजीतील जवाहरनगर येथील यशोलक्ष्मी मैदानावर होणाऱ्या सभेत मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यांच्यासोबत माजी खासदार इम्तियाज जलील, वारिस पठाण उपस्थित राहणार आहेत.' पत्रकार परिषदेस पक्षाचे शहराध्यक्ष इरफान बिजली, असिफ शेख, हाजी जुबेर पठाण, सुहेल बागवान उपस्थित होते..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्र.१. खासदार ओवेसी कोल्हापूरला कधी येणार आहेत?उ. सोमवार, २९ तारखेला दुपारी १२.३० वाजता उजळाईवाडी विमानतळावर त्यांचे आगमन होईल.प्र.२. त्यांच्या दौऱ्यात कोणते मुख्य कार्यक्रम होणार आहेत?उ. दुपारी १.३० वाजता पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन, दुपारी ४ वाजता पत्रकार परिषद व सायंकाळी ७ वाजता इचलकरंजीत सभा.प्र.३. सभेला कोणते मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत?उ. माजी खासदार इम्तियाज जलील, वारिस पठाण तसेच स्थानिक पदाधिकारी, विविध क्षेत्रांतील मान्यवर सभेत सहभागी होणार आहेत.