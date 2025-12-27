Kolhapur : आजऱ्यात मध्यरात्री अग्नितांडव, ७ चारचाकी गाड्यांसह दुकानं जळून खाक; कोट्यवधींचे नुकसान

रणजित कालेकर, आजरा : आजऱ्यात शहरातील मध्यवस्तीत भीषण अग्नितांडव झालं. मध्यरात्री भडकलेल्या आगीत अनेक दुकानं आणि ७ चारचाकी गाड्या जळून खाक झाल्या आहेत. भाई भाई थिएटरसमोर असलेल्या दुकान गाळ्यांमध्ये आग भडकली. या आगीत सुदैवाने जिवीतहानी झालेली नाही. मात्र कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. .भाई भाई थेटर समोर लागलेल्या आगीमध्ये दुकान गाळे यासह चार चाकी वाहने जळून खाक झाले आहेत. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशामक दल व नागरिक प्रयत्न करत आहेत. आग इतकी भीषण आहे की शहरातील आंबोली रोडवर आकाशात धुराचे लोट पसरले होते..आजरा संकेश्वर बांदा महामार्गावर भाई भाई सिनेमागृह आहे. या सिनेमागृहाच्या समोर चार-पाच दुकान गाळे व खाली चार चाकी वाहनांचे दुरुस्तीचे गॅरेज आहे. आज पहाटे अचानक दुकान गाड्यांना आग लागली. आगीत की भीषण होती की संपूर्ण महामार्गावर दूर पसरला होता. फटाके फुटल्यासारखे मोठे आवाज जोरात येत होते..अजितदादा गेले कुठं? दोन्ही राष्ट्रवादीची चर्चा फिस्कटल्यानंतर पोलीस ताफा न घेता एकटेच निघाले.आगीची घटना घडली त्या घटनास्थळाच्या समोरच आजरा पोलीस स्टेशन असल्यामुळे तातडीने आजऱ्यातील अग्निशामक दल व गडिंग्लजमधील अग्निशामक दलाला पाचारण करण्यात आले. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी आग विझवण्यास सुरुवात केली. पण आग भडकतच होती..आगीत चार-पाच दुकान गाळे व गॅरेज मध्ये दुरुस्तीसाठी आलेल्या तब्बल ७ चारचाकी गाड्या जळून खाक झाल्या आहेत. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशामक दलाकडून प्रयत्न सुरू असून शहरातील नागरिकांची मदत मिळत आहे. घटनास्थळी नागरिकांनी गर्दी केली असून काही नागरिक मदतीला धावत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.