कोल्हापूर

Kolhapur : आजऱ्यात मध्यरात्री अग्नितांडव, ७ चारचाकी गाड्यांसह दुकानं जळून खाक; कोट्यवधींचे नुकसान

Ajara Fire News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजऱ्यात भीषण अग्नितांडव झालं आहे. मध्यरात्री शहरातील भरवरस्तीत असलेल्या दुकानगाळ्यांना आग लागली. या आगीत ७ चारचाकी गाड्या जळून खाक झाल्या आहेत.
Seven Cars Burnt In Midnight Blaze At Ajara

Esakal

सूरज यादव
Updated on

रणजित कालेकर, आजरा : आजऱ्यात शहरातील मध्यवस्तीत भीषण अग्नितांडव झालं. मध्यरात्री भडकलेल्या आगीत अनेक दुकानं आणि ७ चारचाकी गाड्या जळून खाक झाल्या आहेत. भाई भाई थिएटरसमोर असलेल्या दुकान गाळ्यांमध्ये आग भडकली. या आगीत सुदैवाने जिवीतहानी झालेली नाही. मात्र कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालं आहे.

Kolhapur
fire
accident
Fire Accident

Marathi News Esakal
www.esakal.com