Kolhapur News : उत्पादन खर्च वाढला, दर अपुरे; अखेर शेतकऱ्यांच्या आवाजाला आजरा कारखान्याची सकारात्मक दाद

आजरा : वसंतराव देसाई आजरा साखर कारखाना १०० रुपये वाढीव दर देणार आहे. हंगामाच्या यशस्वितेनंतर कारखान्याला ऊस घातलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीला प्रत्येकी ५० रुपयांप्रमाणे दोन टप्प्यांत ही रक्कम आदा केली जाईल..याबाबतचे पत्र कारखान्याचे कार्यकारी संचालक संभाजी सावंत यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला दिले. कारखान्याचे उपाध्यक्ष सुभाष देसाई यांच्याकडून मान्यवरांच्या उपस्थितीत स्वाभिमानी संघटनेचे राज्य सचिव राजेंद्र गड्ड्यान्नावर यांनी पत्र स्वीकारले..Mahadevrao Mahadik Sugar Factory : आप्पा महाडिकांच्या कर्नाटकातील बेडकिहाळ साखर कारखान्याचा दर ठरला, सरकारने दिलेल्या दरापेक्षा ५० रुपये देणार जादा.पत्रात म्हटले आहे की, यापूर्वी वसंतराव देसाई आजरा साखर कारखान्याने (२०२५-२६) या गळीत हंगामासाठी प्रतिटन ३४०० रुपये दर जाहीर केला होता. यंदाच्या गळीत हंगामात एफआरपीप्रमाणे प्रतिटन ३१९४ रुपये देय आहे..तथापि, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा व नजीकच्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून प्रतिटन ३४०० व दीपावलीला १०० रुपये देण्याचे ठरवले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वाढीव १०० रुपये देण्याचे ठरले..Karnataka CM Sugarcane : कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची ऊस दरावर निघाला तोडगा, सीमा भागातील कारखान्यांचे धुराडे पेटले....कारखाना आर्थिक अडचणीत असून, कोणताही उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्प नसतानाही शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार ३४०० रुपये उचल व दीपावलीला १०० रुपये हंगाम यशस्वितेनंतर दिले जाणार आहे..यावेळी संचालक उदयराज पवार, कार्यकारी संचालक संभाजी सावंत, नरेंद्र कुलकर्णी, सखाराम केसरकर, संचालक, संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते..