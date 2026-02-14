Hasan Mushrif : 'राष्ट्रवादी विलिनीकरणाबाबत अजित पवार एकटेच चर्चा करायचे', भाजपच्या विश्वासाने विलीनीकरण होणार; हसन मुश्रीफांची माहिती

BJP strategy in Maharashtra politics : ‘विलीनीकरणाबाबत दिवंगत अजित पवार एकटेच चर्चा करीत होते. आमच्यापैकी कोणीही नेते त्याठिकाणी नव्हते. विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाली नाही, असा आमचा दावा नाही. पण, अजित पवार गेल्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे. आम्हाला भाजपला विश्वासात घ्यावे लागेल. त्यांचे मत काय आहे हेदेखील पाहावे लागेल,’ असे स्पष्ट मत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.‘रोहित पवारांनी आमच्या पक्षांतर्गत बाबींमध्ये कृपया भाग घेऊ नये. अजित पवारांचा पुतण्या म्हणून आम्ही त्यांची अस्वस्थतता समजू शकतो,’ असेही ते म्हणाले..मुश्रीफ म्हणाले, ‘आमदार रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही लोकांच्या मनातील शंका दूर झाल्या पाहिजेत, असे म्हटले आहे. रोहित पवार यांनी जे आक्षेप घेतले आहेत, त्याची सखोल चौकशी राज्य शासनाकडून केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. अजित पवारांच्या अपघातामुळे जितके दुःख रोहित पवार यांना झाले, त्यापेक्षा जास्त दुःख आम्हाला झाले आहे. आमच्या मनातील शंकाही आम्ही मुख्यामंत्र्यांकडे व्यक्त केल्या आहेत.’.ते पुढे म्हणाले, ‘प्रफुल्ल पटेल हे शरद पवार यांच्यापासूनचे कार्याध्यक्ष आहेत. ते आजही कार्याध्यक्षच आहेत. सुनील तटकरे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. बैठक बोलविण्याचा त्यांना अधिकार आहे. तरीही त्यांना लक्ष्य केले जात आहे. विलीनीकरणाबाबत अजित पवार आमच्याशी काही बोलेले नाहीत हे खरे आहे.’.‘विकासवाडीला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट मैदान करण्याचे ठरले आहे. त्याचा प्रस्ताव संभाजीराजे छत्रपती यांनी अजित पवार यांच्याकडे दिला होता. एमआयडीसीची जमीन मैदानाला देण्याचा प्रस्ताव तो मंजूर झाला होता. या मैदानाला दिवंगत अजित पवार यांचे नाव देण्याचा ठराव केला, याबद्दल जिल्हा नियोजन मंडळाचे मी आभार मानतो. आता या नावात बदल होणार नाही’, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.