कोल्हापूर

Hasan Mushrif : 'राष्ट्रवादी विलिनीकरणाबाबत अजित पवार एकटेच चर्चा करायचे', भाजपच्या विश्वासाने विलीनीकरण होणार; हसन मुश्रीफांची माहिती

Maharashtra political news : अजित पवारांच्या राजकीय निर्णयानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाच्या चर्चांना नवे वळण मिळाले आहे. भाजपची भूमिका निर्णायक ठरणार असल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
Hasan Mushrif on NCP merger after Ajit Pawar exit

Hasan Mushrif on NCP merger after Ajit Pawar exit

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

BJP strategy in Maharashtra politics : ‘विलीनीकरणाबाबत दिवंगत अजित पवार एकटेच चर्चा करीत होते. आमच्यापैकी कोणीही नेते त्याठिकाणी नव्हते. विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाली नाही, असा आमचा दावा नाही. पण, अजित पवार गेल्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे. आम्हाला भाजपला विश्वासात घ्यावे लागेल. त्यांचे मत काय आहे हेदेखील पाहावे लागेल,’ असे स्पष्ट मत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.

‘रोहित पवारांनी आमच्या पक्षांतर्गत बाबींमध्ये कृपया भाग घेऊ नये. अजित पवारांचा पुतण्या म्हणून आम्ही त्यांची अस्वस्थतता समजू शकतो,’ असेही ते म्हणाले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Rohit Pawar
Supriya Sule
Parth Pawar
maharashtra
NCP
political
Hasan Mushrif
ncp leader
NCP minister
NCP corporator
ncp chief
Political Controversy
ncp mla
NCP internal dynamics

Related Stories

No stories found.