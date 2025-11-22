कोल्हापूर

Kolhapur Elecion: आजऱ्यात घरासमोरील 'तो' फलक चर्चेत; मतदान का करायचे; मतदाराचा सवाल,समाजमाध्यमांवर धूम

Viral voter awareness: आजरा शहरातील एका घरासमोर मतदान का करावयाचे, याचे समर्पक उत्तर देऊ शकणाऱ्यांनेच मत मागण्यासाठी यावे, असा फलक लावला आहे. याबाबतचा खडा सवाल उमेदवारांसमोर ठेवला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
आजरा: आजरा शहरातील एका घरासमोर मतदान का करावयाचे, याचे समर्पक उत्तर देऊ शकणाऱ्यांनेच मत मागण्यासाठी यावे, असा फलक लावला आहे. याबाबतचा खडा सवाल उमेदवारांसमोर ठेवला आहे. याबाबत समाजमाध्यमांवर प्रतिक्रिया उमटत असून, चांगलीच धूम उडाली आहे.

