Kolhapur Elecion: आजऱ्यात घरासमोरील ‘तो’ फलक चर्चेत; मतदान का करायचे; मतदाराचा सवाल,समाजमाध्यमांवर धूम

आजरा: आजरा शहरातील एका घरासमोर मतदान का करावयाचे, याचे समर्पक उत्तर देऊ शकणाऱ्यांनेच मत मागण्यासाठी यावे, असा फलक लावला आहे. याबाबतचा खडा सवाल उमेदवारांसमोर ठेवला आहे. याबाबत समाजमाध्यमांवर प्रतिक्रिया उमटत असून, चांगलीच धूम उडाली आहे..येथे नगरपंचायतीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. आज उमेदवारी माघारीच्या अखेरच्या दिवशी शहरात तीन आघाड्या रिंगणात उतरल्या आहेत. .Gadhinglaj mayoral: नगराध्यक्ष' कोण? राजकीय शांततेतून उठलेले प्रश्न; गडहिंग्लजमध्ये उमेदवारीवरून पक्षातच गोंधळ!.यामध्ये अपक्ष उमेदवारही मैदानात उतरले आहेत. बैठका व गुप्त प्रचाराला सुरुवात झाली आहे. पंगतीही उठत आहेत. अशा वेळी एका घरासमोर लावण्यात आलेला फलक सध्या शहरात चर्चेचा विषय झाला आहे. .याबाबतची पोस्ट समाजमाध्यमावर फिरत आहे. याबाबत प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मतदारांना विचारलेला प्रश्न अनेकांसमोर यक्षप्रश्न उभे करतो. या सवालाचे समर्पक उत्तर कोण देणार, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे..MVA-MNS Morcha: संगमनेरमध्ये साडेनऊ हजार मतदार बोगस, बाळासाहेब थोरातांनी सांगितली Inside Story... विधानसभेला काय घडलं?