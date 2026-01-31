Students Poisoned During Trip : अक्कलकोटहून कोल्हापुरात सहलीसाठी आलेल्या मुलींना विषबाधा, ६ ते ७ जणांना बाधा

Kolhapur latest local news : अक्कलकोट (जि. सोलापूर) येथून शालेय सहलीसाठी येथे आलेल्या मुलींना अन्नातून विषबाधा झाली. नववीत शिकणाऱ्या सहा ते सात मुलींना अधिक त्रास होऊ लागल्याने तातडीने सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात आले. चार दिवसांपासून मुली कोल्हापूर दर्शन सहलीवर आल्या आहेत. आज दुपारनंतर जुलाब, उलट्यांचा त्रास होत असल्याने रुग्णालयात आणण्यात आले. याची नोंद सीपीआर पोलिस चौकीत झाली..याबाबत अधिक माहिती अशी, अक्कलकोट येथील शालेय विद्यार्थी कोल्हापूर दर्शन सहलीवर आल्या आहेत. जोतिबा दर्शनानंतर त्यांनी रत्नागिरी रोडवरील हॉटेलमध्ये मुक्काम केला होता. आज दुपारी सर्व मुलींनी याच परिसरातील हॉटेलमध्ये नाष्टा केला. तिथून बाळूमामा दर्शनासाठी त्या आदमापूर येथे जाणार होत्या..Kolhapur Vehicles : १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या २३ हजार वाहनांची पुनर्तपासणी; विनातपासणी फिरणाऱ्या वाहनांवर कारवाई कधी? .अचानक काही मुलींना एसटी बसमध्येच भोवळ येऊन उलट्यांचा त्रास जाणवू लागला. अशक्तपणा जाणवू लागल्याने शिक्षकांनी एसटी थेट सीपीआर आवारात आणली. यानंतर सर्वच मुलींची तपासणी करण्यात आली. सहा ते सात मुलींना अन्नातून विषबाधा झाल्याचा प्राथमिक अंदाज डॉक्टरांनी वर्तवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.