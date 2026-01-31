कोल्हापूर

Students Poisoned During Trip : अक्कलकोटहून कोल्हापुरात सहलीसाठी आलेल्या मुलींना विषबाधा, ६ ते ७ जणांना बाधा

Kolhapur picnic food poisoning : अक्कलकोटहून कोल्हापुरात सहलीसाठी आलेल्या मुलींना विषबाधा झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेत ६ ते ७ मुलींना त्रास होऊन त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
Girls From Akkalkot Fall Ill Due to Food Poisoning During Picnic

Sandeep Shirguppe
Kolhapur latest local news : अक्कलकोट (जि. सोलापूर) येथून शालेय सहलीसाठी येथे आलेल्या मुलींना अन्नातून विषबाधा झाली. नववीत शिकणाऱ्या सहा ते सात मुलींना अधिक त्रास होऊ लागल्याने तातडीने सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात आले. चार दिवसांपासून मुली कोल्हापूर दर्शन सहलीवर आल्या आहेत. आज दुपारनंतर जुलाब, उलट्यांचा त्रास होत असल्याने रुग्णालयात आणण्यात आले. याची नोंद सीपीआर पोलिस चौकीत झाली.

