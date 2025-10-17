Kolhapur Politics : शौमिका महाडिकांचा शब्द नविद मुश्रीफ पाळणार का? शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार...

Gokul Milk Politics : ‘डिबेंचरसाठी चाळीस टक्के रक्कम कपात करणार म्हणून तालुका पातळीवर झालेल्या संपर्क सभेत का सांगितले नाही? वार्षिक सर्वसाधारण सभेतही यावर चर्चा केली नाही. कोणत्याही दूध उत्पादकाला आणि दूध संस्थांनाही विश्वासात घेतलेले नाही. आतापर्यंत कधीही कपात केली नाहीएवढी चाळीस टक्के रक्कम कपात करून उत्पादक आणि संस्थांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे डिबेंचरची रक्कम तत्काळ परत मिळाली पाहिजे’, अशी ठाम भूमिका घेत ‘गोकुळ’ संचालिका शौमिका महाडिक यांनी संचालकांना धारेवर धरले..तसेच, नेत्यांशी चर्चा करून दूध उत्पादकांची दिवाळी गोड करतो म्हणून दिलेल्या सकारात्मक आश्वासनाची अमलबजावणी करावी, नाहीतर दूध बंद आंदोलन केले जाईल’, असाही इशारा महाडिक यांनी दिला. ‘गोकुळ’ कार्यालयात संचालकांसोबत झालेल्या चर्चेत त्यांनी आपले मत मांडले. तर, कपात केलेले ७२ कोटी ‘टोकण’साठी वापरले का? असा सवाल एका संस्था प्रतिनिधीने केला..शौमिका महाडिक म्हणाल्या, ‘गोकुळच्या इतिहासात डिबेंचरसाठी सर्वात मोठी रक्कम यावर्षी कपात केली आहे. ही रक्कम का कपात केली हे शेतकऱ्यांना कळत नाही. सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षांनी ही माहिती दिली असती तरीही लोकांनी विरोध केला असता. आमचा विरोध नोंदवला जात नाही.’ ‘गोकुळ’च्या कार्यकारी संचालकांना समोर बोलता येत नाही, पण पत्रक काढून चांगली माहिती देता येते’, असा टोलाही त्यांनी लगावला..Ration shops In Kolhapur : सर्व्हर डाउनमुळे थांबले धान्य वाटप, ऐन दिवाळीत नागरिकांची तारांबळ; रेशनकार्ड दुरुस्तीची कामेही रखडली.‘कागल’चे लोकही मोर्चात आहेत हं...गेली चार वर्षे विविध प्रश्न मांडत आहे. दूध संस्थांना पुढे येण्यास अडचणी येत होत्या. तरीही, यावेळी काही दूध संस्थांनी पुढाकार घेत डिबेंचर कपातीला विरोध केला. शेतकऱ्यांनी मला हा प्रश्न मांडण्याची संधी दिली. यामध्ये सर्व तालुक्यासह ‘कागल’चेही लोक आहेत हं...’अशी मिश्कील टिप्पणी महाडिक यांनी केली.डिबेंचर कपातीचा निर्णय महादेवराव महाडिक यांचाच‘३२ वर्षांपूर्वी माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनीच दूध संस्थांकडून डिबेंचर कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. महाडिक यांनी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी ही रक्कम कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो आजही सुरू ठेवला आहे. मात्र, डिबेंचर कपातीमुळे संस्थांना त्रास होत असेल, तर शौमिका महाडिक यांनी त्यांचे सासरे श्री. महाडिक यांनाच हा प्रश्न विचारायला हवा होता’, असा पलटवार ‘गोकुळ’चे ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना केला..दरम्यान, उद्या (ता. १७) नेते मंडळी, ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष यांना विचारून दूध उत्पादकांची दिवाळी गोड करण्याबाबत काही ना काही निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाहीही डोंगळे यांनी दिली. डोंगळे म्हणाले, ‘गोकुळ संघाला ज्यावेळी नफा चांगला होतो, त्यावेळी डिबेंचर कपात केली जाते. बत्तीस वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९९३ पासून ही रक्कम कपात करण्याची प्रथा आहे. संस्थांकडून बिनपरतीची ठेव घेण्यास अडचण होती. त्यामुळे वर्गिस कुरियन यांच्या पत्रानुसार संस्था बळकटीकरणासाठी डिबेंचर कपात करून घ्यावी, असा निर्णय महादेवराव महाडिक यांनी घेतला होता. यावेळी अरुण नरके ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष होते. त्यांचा हा निर्णय चुकीचा नाही. पण, आजही ही प्रथा सुरू आहे.नाथाजी पाटील यांचेही समर्थन‘भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील यांच्या दोन दूध संस्था आहे. डिबेंचर कपातीमुळे दूध संस्था चांगल्या सुरू आहेत. यातून मिळणाऱ्या व्याजामुळे संस्थेला फायदा होत आहे. त्यांनी डिबेंचर कपातीचे समर्थन केल्याची माहितीही डोंगळे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.