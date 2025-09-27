Kolhapur Ambabai : भरपावसातही अंबाबाई दर्शनासाठी ‘भक्ती’चा पूर, पाचव्या माळेला दोन लाख २३ हजार भाविकांनी घेतले दर्शन

भरपावसातही विक्रमी गर्दीदुपारनंतर झालेल्या पावसातही भाविकांचा उत्साह कायम राहिला. सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत २,२३,१०६ भाविकांनी श्री अंबाबाईचे दर्शन घेतले – नवरात्रातील ही उच्चांकी गर्दी.भाविकांना सोयीसुविधास्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुकांनी गटागटाने महिलांना देवदर्शनाची सोय केल्याने रांगा वाढल्या. सरलष्कर भवन परिसर दर्शनरांगेने दिवसभर गजबजलेला होता.पावसातही सुरक्षित दर्शनपश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने शेड्स, सुरक्षा व स्वयंसेवकांमुळे भाविकांची गैरसोय टाळली. गरुडमंडपासमोरील रांगा पावसापासून सुरक्षित; मात्र दत्तमंदिरकडील रांगेवर शेड नसल्याने छत्र्या घेऊन दर्शन..Kolhapur Navratri Ambabai Mandir : दुपारनंतर आलेल्या पावसातही भाविकांनी उत्साहाने श्री अंबाबाईच्या दर्शनासाठी गर्दी केली. सायंकाळी सात वाजेपर्यंत दोन लाख २३ हजार १०६ भाविकांनी देवीचे दर्शन घेतले. नवरात्रोत्सवातील ही उच्चांकी गर्दी आहे..पहाटेपासूनच भाविकांनी मंदिरात दर्शनासाठी हजेरी लावली. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर परगावसह कोल्हापूर शहरातील इच्छुकांनी महिलांना देवदर्शनाची सोय केल्याने आज दिवसभर गटागटाने भाविक येत राहिले. परिणामी, सरलष्कर भवन परिसरातील दर्शनरांग दिवसभर भाविकांनी फुलून गेली. यामुळे भरपावसातही ‘भक्ती’चा पूर आज अंबाबाई मंदिर परिसराने अनुभवला..दरम्यान, रात्री पालखी सोहळ्यावेळीही पावसाने तुरळक हजेरी लावली. मात्र, पारंपरिक उत्साहातच हा सोहळा सजला. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने नवरात्रोत्सवात पावसाचा अंदाज असल्याने भाविकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी पूर्ण दक्षता घेतली आहे. संपूर्ण दर्शनरांगेवर पत्र्यांचे शेड असल्यामुळे भाविकांना दर्शन रांगेपर्यंतच भिजत यावे लागले. पुढे पूर्ण दर्शन होईपर्यंत पावसापासून बचाव झाला. गरुड मंडपासमोरील महाव्दारकडील मुखदर्शन रांगेला पत्र्याचे शेड मारल्याने येथील भाविक पावसापासून सुरक्षित राहिले..Kolhapur News : पूरग्रस्तांसाठी आमदार अमल महाडिक यांचा मदतीचा हात! स्वखर्चातून दिले १५०० कुटुंबांना जीवनावश्यक साहित्य.मात्र, दत्त मंदिराकडील मुखदर्शनाच्या रांगेवर शेड नसल्याने भाविकांनी भिजत, छत्र्या घेऊनच देवीचे दर्शन घेतले; परंतु भाविकांना जास्त काळ पावसात उभे राहावे लागू नये, यासाठी देवस्थानकडून तेथे अधिक सुरक्षारक्षक, स्वयंसेवकांची नेमणूक करून दर्शनरांगेतील भाविकांना काही क्षणातच देवीचे मुखदर्शन घडविले जात होते..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्र.१. आज श्री अंबाबाईच्या दर्शनासाठी किती भाविक आले होते?उ. सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत २ लाख २३ हजार १०६ भाविकांनी देवीचे दर्शन घेतले, जे नवरात्रातील उच्चांकी संख्येत मोडते.प्र.२. पावसामुळे भाविकांची गैरसोय झाली का?उ. बहुतेक रांगांवर पत्र्यांचे शेड असल्याने भाविक पावसापासून वाचले; केवळ दत्तमंदिरकडील रांगेवर शेड नसल्याने काहींना छत्र्या घेऊन दर्शन घ्यावे लागले.प्र.३. भाविकांच्या सोयीसाठी देवस्थान समितीने काय केले?उ. अतिरिक्त सुरक्षा व स्वयंसेवकांची नेमणूक करून भाविकांना जलदगतीने मुखदर्शन घडवले; संपूर्ण दर्शनरांगेवर शेड्स टाकून पावसापासून बचावाची सोय केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.