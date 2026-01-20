Kolhapur Ambabai Temple : भाविकांसाठी दिलासा! अंबाबाई मंदिर परिसरातील भूसंपादन होणार, पार्किंग, दर्शन मंडप जागाही बदलणार; १४३ कोटी मंजूर

Mahalaxmi Temple Redevelopment : अंबाबाई मंदिर व परिसर पुनर्विकास आराखड्याच्या स्वरूपात काही प्रमाणात बदल केले जाणार आहेत. यामध्ये पार्किंगची जागा आणि दर्शन मंडप यांचे स्थानही स्थलांतरित केले जाण्याची शक्यता आहे. कमीतकमी भूसंपादन करून आराखडा अंमलात आणण्यासाठी हे बदल केले जाणार आहेत..राज्य सरकारने अंबाबाई मंदिर व परिसर पुनर्विकास आराखड्यासाठी १ हजार ४४५.९७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. याच्या पहिल्या टप्प्यात १४३.९० कोटींना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मंदिर परिसरातील जमिनीचा दर पाहता भूसंपादनासाठी अधिक रक्कम द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे या आराखड्याच्या स्वरुपाचा पुनर्विचार केला जाणार आहे. आराखड्यामध्ये मंदिराजवळ पार्किंग आहे. हे ठिकाण बदलून मंदिर परिसरातच, पण अन्यत्र स्थलांतरीत करण्याचा विचार आहे..Kolhapur City : लोकसंख्या वाढली, प्रश्न वाढले कोल्हापूरचा विकास मात्र जागेवरच; पार्किंग, उड्डाणपूल केवळ कागदावरच; वाहतूक कोंडीत कोल्हापूरकर हैराण.यासाठी बिंदू चौक परिसराचा विचार सुरू आहे. तसेच दर्शन मंडपाबाबतही विचार सुरू आहे. भाविकांना सर्व सुविधा मंदिर परिसरातच उपलब्ध करून देण्याबाबत आराखड्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. मात्र, कमी भूसंपादन करून या सर्व सुविधा कशा उपलब्ध केल्या जातील, याचा विचार सध्या सुरू आहे. लवकरच याबाबतचा निर्णय होऊन भूसंपादनाला सुरुवात होईल..त्याच परिसरात पुनर्वसनभूसंपादनासाठी जागा, रोख रक्कम असे पर्याय विचारात घेण्यात आले आहेत. दुकानांचे पुनर्वसन मंदिर आवारातच होईल, असे आराखड्याच्या सादरीकरणावेळी सांगण्यात आले आहे. तसेच रहिवासी पुनर्वसन याच परिसरात होऊ शकते का, यावरही विचार सुरू आहे.आचारसंहितेनंतर गतीराज्यात निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू आहे. ती संपल्यानंतर आराखड्यातील भूसंपादन आणि पुढील कामांना गती येईल. तोपर्यंत भूसंपादनाची पद्धत राज्य शासनाकडून निश्चित केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.