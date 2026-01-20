कोल्हापूर

Kolhapur Ambabai Temple : भाविकांसाठी दिलासा! अंबाबाई मंदिर परिसरातील भूसंपादन होणार, पार्किंग, दर्शन मंडप जागाही बदलणार; १४३ कोटी मंजूर

Ambabai Temple Parking Project : भाविकांसाठी दिलासा देणारी बातमी! अंबाबाई मंदिर परिसर विकासासाठी १४३ कोटींची प्रशासकीय मान्यता; भूसंपादनासह पार्किंग व दर्शन मंडपाची नव्याने रचना.
Sandeep Shirguppe
Mahalaxmi Temple Redevelopment : अंबाबाई मंदिर व परिसर पुनर्विकास आराखड्याच्या स्वरूपात काही प्रमाणात बदल केले जाणार आहेत. यामध्ये पार्किंगची जागा आणि दर्शन मंडप यांचे स्थानही स्थलांतरित केले जाण्याची शक्यता आहे. कमीतकमी भूसंपादन करून आराखडा अंमलात आणण्यासाठी हे बदल केले जाणार आहेत.

