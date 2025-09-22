Ambabai Navratri Festival: कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात साधेपणा ते दिमाखदार सोहळा; १८२ वर्षांची सांस्कृतिक कार्यक्रमांची परंपरा, कलेतून देवीला नमन

कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात नवरात्रोत्सव म्हणजे चैतन्याचा वेगळाच अनुभव. पूर्वी, नवरात्रोत्सवात मंदिराच्या गाभाऱ्यात असलेला शांत, पवित्र भाव आणि मर्यादित भाविकांची गर्दी आठवते. तेव्हा देवीची ओटी भरण्यासाठी महिलांच्या रांगा लागत आणि प्रत्येक कृतीमध्ये एक प्रकारचा निखळ साधेपणा असे. पण आजच्या युगात हाच उत्सव कोट्यवधींच्या रोषणाईने उजळून निघतो, लाखो भाविकांच्या गर्दीने परिसर गजबजून जातो. या बदलांच्या प्रवासावर प्रकाश टाकणारे हे सदर आजपासून....-नंदिनी नरेवाडी कोल्हापूर: करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात दरवर्षीच्या नवरात्रोत्सवात सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. दरवर्षीच लाखो भाविक मंदिराला भेट देऊन देवीचे दर्शन घेतात. येथे आल्यानंतर एक वेगळीच आध्यात्मिक अनुभूती भाविकांना लाभते. त्याला जोड मिळते ती मंदिरात होणाऱ्या धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची. देवीच्या चरणी सेवा अर्पण करण्यासाठी अनेक भाविक उत्सुक असतात. शेकडो भाविक नवरात्रोत्सव काळात कलेचे सादरीकरण करतात. या परंपरेचा उदय झाला तब्बल १८२ वर्षांपूर्वी. सांगलीतील नाटककार विष्णुदास भावे यांनी गरुड मंडपात कळसुत्री बाहुल्यांचा खेळ सादर केला. त्यानंतर आजपर्यंत नवरात्रोत्सव काळात सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल असते. गरुड मंडप किंवा तात्पुरत्या उभारलेल्या मंडपात हे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले जातात..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .मंदिराच्या गरुड मंडपातूनच कोल्हापुरातील नाट्य चळवळीचा उदय झाला. सांगलीमधील नाटककार विष्णुदास भावे यांनी गरुड मंडपामध्येच नाटके व कळसूत्री बाहुल्यांचा खेळ केला. १८४३ मध्ये त्यांनी याची सुरुवात केली अन् करवीरनगरीत सांस्कृतिक परिवर्तनाचा पाया घातला. करवीर रंगमंचावरील पहिले नाटकही देवीपुढेच झाले. त्यानंतर दरवर्षी नवरात्रोत्सवात देवीच्या प्रांगणात सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्याची परंपराच बनली. सुरुवातीला फक्त कीर्तन-भजन होत होते. नंतर देवीचा जागर, गोंधळ, भरतनाट्यम्, कथ्थक नृत्यातूनही देवीला नमन केले जाऊ लागले. सकाळच्या सत्रात देवीचे ललितसहस्त्रनाम व श्रीसुक्त पठण झाल्यानंतर विविध व्यक्ती, संस्थांकडून सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले जातात..गणेशोत्सव झाल्यानंतर विविध संस्था, भजनी मंडळे, कीर्तनकार, गायक - गायिका, नर्तक - नृत्यांगना पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या कार्यालयात अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात करतात. ज्या कलाकारांना आजवर मंदिरात सेवा करण्याची संधी मिळालेली नाही, त्यांना विशेषकरून संधी देण्याचा प्रयत्न समितीकडून केला जातो. यापैकी दररोज पहाटेचे कार्यक्रम हे कायमच नियोजित असतात. जसे की, सकाळी सहा ते सात यावेळेत ललितसहस्त्रनाम पठण होते. सात ते आठ या वेळेत जगदीश गुळवणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांकडून श्रीसुक्त पठण केले जाते. त्यानंतर सकाळी आठ ते रात्री आठ या वेळेत भजन, सोंगी भजन, कथ्थक नृत्य, भरतनाट्यम् नृत्य, भावगीत - भक्तिगीत, लोककलांचे सादरीकरण अशा कार्यक्रमांची निवड केली जाते. सकाळी विशेषतः भजन, कीर्तन असे कार्यक्रम होतात. दुपारच्यावेळी भावगीते - भक्तिगीतांचा कार्यक्रम आणि सायंकाळच्यावेळी भरतनाट्यम्, कथ्थक नृत्यातून देवीची आराधना करणाऱ्या कार्यक्रमांचे नियोजन केले जाते. सध्या शेकडोंच्या संख्येने अर्ज मंदिरात दाखल होत असले तरी त्यापैकी केवळ ८० ते १०० व्यक्ती व संस्थांना कला सादर करण्याची संधी मिळते..कोरोनाकाळात खंडसांस्कृतिक कार्यक्रमांतून नमन करण्याची १८२ वर्षांची परंपरा कोरोनाकाळात खंडित झाली. कोरोनामुळे जगावर संकट आलेले असताना २०२० चा नवरात्रोत्सव भाविकांविना साजरा झाला. यामुळेच त्यावर्षी सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी दिली नाही. कोरोनानंतर पुन्हा त्याच जोमाने देवीच्या आराधनेसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा सोहळा सजू लागला..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.नवरात्रोत्सवापूर्वी पंधरा दिवस आधीच सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे नियोजन सुरू असते. प्रत्येक कलाकारांना देवीच्या चरणी कलेच्या माध्यमातून सेवा अर्पण करण्याची इच्छा असते. याचमुळे सकाळी सहापासून रात्री आठपर्यंत अखंडपणे नवरात्रोत्सवात अंबाबाई मंदिरात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम यशस्वी केले जातात.- महादेव दिंडे,व्यवस्थापक, अंबाबाई मंदिर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.