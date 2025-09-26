Fact Chek Ambabai Temple : श्री अंबाबाईचे दर्शन केवळ एक तास दहा मिनिटांत, योग्य नियोजनामुळे भक्तांचे गैरसोय टळली

वेगवान दर्शन अनुभव – नवरात्रोत्सवात करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात भाविकांना फक्त १ तास १० मिनिटांत देवीचे दर्शन घडत आहे.नवीन नियोजन व सुविधा – कासव चौकातून नवीन दर्शनरांगेची सोय, मंदिराच्या आत रॅम्प व अडथळे कमी केल्याने भाविकांना जास्त वेळ थांबावे लागत नाही.भाविकांची गर्दी असूनही रांगा रिकाम्या – भाविकांची संख्या मोठी असली तरी योग्य नियोजनामुळे रांग भरत नाही व महिलांसाठी व पुरुषांसाठी स्वतंत्र रांगा असल्याने व्यवस्थापन सुलभ झाले आहे..Kolhapur Ambabai Temple Darshan : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने नवरात्रोत्सवातील दर्शनरांगेचे योग्य नियोजन केल्यामुळे केवळ एक तास दहा मिनिटांत आज देवीचे दर्शन झाले. नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ होऊन चार दिवस उलटले तरीही सरलष्कर भवन येथील दर्शनरांग भाविकांनी भरली नाही. शेतकरी संघात तर दर्शनरांग पोहोचलीच नाही. भाविकांच्या संख्या तर जास्त आहे; मात्र दर्शनरांग का भरत नाही?, याचे आज फॅक्ट चेक केले असता कासव चौकातून केलेली दर्शनरांगेची सुविधा, मंदिराच्या अंतर्गत भागात केलेली रॅम्पची व्यवस्था यामुळे दर्शनरांगेत भाविकांना अधिक काळ थांबावे लागत नसल्याचे स्पष्ट झाले..अनुभव एकगुरुवारी दुपारी २ वाजून ५३ मिनिटांनी सरलष्कर भवन परिसरातील दर्शनरांगेत प्रवेश घेतला. सुरुवातीच्या काही रांगा रिकाम्या असल्याने पटपट पाऊले टाकत भाविक रांगेतून जात होते. पुढे पूर्व दरवाज्याजवळील एक दोन रांगा शिल्लक असताना रांग थांबली. अवघ्या पाच-दहा मिनिटांतच पुढील रांगा मंदिरात सोडल्याने दर्शनरांग वळून गाडगेमहाराजांच्या पुतळ्याकडे गेली. तेथेही काही काळ थांबून दर्शनरांग हलतीच ठेवली होती..पुरुषांना एकीकडे व महिलांना एकीकडे अशा दोन रांगा दर्शनरांगेत केल्या होत्या. पुरुषांची संख्या कमी असल्याने त्यांची रांग कमी होती. दुसरीकडे महिलांची संख्या जास्त असल्याने महिलांची रांग मोठी होती. महिला व पुरुष एकत्र आलेल्या कुटुंबात पुरुष पुढे व महिला मागे असेच चित्र दर्शनरांगेत दिसले. पूर्व दरवाज्यातून दर्शनरांग आत गेल्यानंतरही दर्शनरांगेतील भाविक पटपट पुढे जात होते..Ambabai Temple AI System : अंबाबाई मंदिराच्या आवारात गुन्हे तत्काळ ‘ट्रॅप’‘एआय’ची कमाल, रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांना पकडण्यात यश.अनुभव दुसराचार वाजून ५४ मिनिटांनी साक्षी गणपती येथील प्रवेशद्वारातून मंदिरात प्रवेश केला. येथून पुढे दर्शनरांग महाकाली देवीच्या समोरून जाऊन थेट कासव चौकाकडे नेली आहे. मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर अवघ्या दहाव्या मिनिटाला देवीचे दर्शन झाले. म्हणजेच ४ वाजून ३ मिनिटांनी देवीचे दर्शन घडले. यापूर्वी मंदिरात आत गेल्यानंतर दर्शनरांग पितळी उंबऱ्यातून आत जात असल्याने ती वळवावी लागत होती. त्यामध्ये वेळ जात होता. तसेच मंदिरात उंचसखल भाग असल्याने भाविकही अडखळायचे. यामुळे दर्शनाला वेळ होत होता. या सर्व अडचणी देवस्थानने दूर केल्याने भाविकांना केवळ काही मिनिटांमध्ये देवीचे दर्शन घडू लागले आहे. सायंकाळी पाच-सहाच्या सुमारास तर पूर्वेकडील रांग पूर्ण रिकामी राहिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.