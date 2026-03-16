Kolhapur Ambabai Temple : श्री अंबाबाईच्या ओटीत साडीऐवजी कागदाची रद्दी; भाविकांच्या श्रद्धेशी खेळ; प्रशासनाचे दुर्लक्ष

नंदिनी नरेवाडी कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईच्या दर्शनासाठी देशभरातून येणारे भाविक मोठ्या श्रद्धेने देवीची ओटी भरतात. त्यासाठी लागणाऱ्या ओटी भरणीच्या साहित्य विक्रीतून काही विक्रेते अक्षरशः लूट करीत आहेत. .ओटी भरणीच्या साहित्यातील साडी अर्धवट मापाची देत पूर्ण सहावारी साडीला अव्वाच्या सव्वा दर आकारला जात आहे. श्रद्धेचा भाग म्हणून होणाऱ्या खरेदीवर भाविक हरकत घेत नाहीत. याचाच गैरलाभ उठवत काही विक्रेते भाविकांच्या श्रद्धेशी खेळताना प्रामाणिक विक्रेत्यांसोबतच कोल्हापूरला बदनामीचा डाग लावत आहेत..Kolhapur Ambabai Temple : अंबाबाई मंदिर गाभारा दर्शन चार दिवस राहणार बंद; मंदिर प्रशासनाकडून माहिती.'सकाळ'च्या बातमीदार व छायाचित्रकाराने घेतलेल्या चाचणी खरेदीतून हा प्रकार उघडकीस आला. भाविकांच्या अनुभवानुसार ओटीतील 'सहावारी साडी' म्हणून विक्री केल्या जाणाऱ्या ओटीमध्ये प्रत्यक्षात अवघ्या ३ फूट ९ इंचाचे कापड आणि आतमध्ये कागदी पुठ्ठे भरून भाविकांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. .मंदिर परिसरातील १० ते १२ दुकानांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन 'चाचणी खरेदी' केली. अनेक दुकानांमध्ये ओटीचे पाकीट अतिशय आकर्षक आणि फुगीर दिसते. देवीला साडी अर्पण करायची आहे, असे सांगितल्यावर, विक्रेते 'सहावारी साडी' असल्याचे सांगून पाकीट देतात. .Kolhapur Amababi : भक्ती आणि जबाबदारीची सांगड; मंदिर परिसरात सकाळपासून स्वच्छता मोहिमेची धडाकेबाज सुरुवात.मात्र, हे पाकीट उघडल्यानंतर सत्य काही वेगळेच निघाले. भाविकांनी ओटी खरेदी करताना ती उघडून पाहावी आणि कापड खरोखर साडी आहे की केवळ साडी भासावा असा कापडाचा तुकडा, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. .देवीला साडी अर्पण करायची या ओढीने ते दोनशे ते हजार रुपयांपर्यंतची ओटी खरेदी करतात. मंदिरात गेल्यानंतर ही साडी उघडून पाहिली जात नाही, याचाच फायदा हे विक्रेते घेतात. 'देवीसाठी साडी घ्या' असे सांगून प्रत्यक्षात कापडाचा तुकडा गळ्यात मारला जात आहे..अशी होते फसवणूकसहावारी (साडेपाच मीटर) सांगून केवळ ३ फूट ९ इंचाचा तुकडा दिला जातोसाडी मोठी दिसावी यासाठी कापडाच्या घडीमध्ये वर्तमानपत्राचे कागद किंवा पुठ्ठे भरले जातातओटीतील मंगळसूत्र, जोडवी आणि बांगड्या अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या.प्रशासनाचे दुर्लक्ष?मंदिर परिसरात दररोज लाखो रुपयांची उलाढाल होते. मात्र, शासकीय यंत्रणेकडून या साहित्याच्या दर्जाकडे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे दिसते. या रद्दीने भरलेल्या साड्यांची विक्री रोखून प्रशासनाने कोल्हापूरची प्रतिमा जपण्याची मागणी सूज्ञ कोल्हापूरकरांकडून होत आहे..काही प्रामाणिक, तर काही लुबाडणारेया शोधमोहिमेत असेही दिसून आले की, सर्वच विक्रेते फसवणूक जरूर करीत नाहीत. काही जुने आणि प्रामाणिक विक्रेते व्यावसायिक आजही सहावारी आणि नऊवारी साडी स्वतंत्रपणे दाखवून, योग्य दरात विक्री करतात. मात्र, काही विक्रेत्यांकडून संपूर्ण बाजारपेठेला आणि कोल्हापूरच्या आदरातिथ्याला काळिमा फासला जात आहे..दुकानातील संवाद...बातमीदार : ही साडी सहावारी आहे का?विक्रेता : हो, एकदम भारी क्वालिटी आहे, देवीला अर्पण करायला हीच चालते.बातमीदार : मात्र, ही साडी छोटी वाटते.विक्रेता : देवीला ही साडी पुरते आणि दुपारच्या अलंकारिक पूजेनंतर साडी नेसविली जात नाही. त्यामुळे ही फक्त अर्पण करण्यासाठी आहे.बातमीदार : किती रुपयांना दिली ओटी?विक्रेता : तुम्ही घ्याल तशी ओटी आहे. तीनशेची आहे. दोनशे-अडीचशेला देतो.