Ambabai Tramboli Devi Meet : अंबाबाई-त्र्यंबोली देवीच्या भेटीचा आज सोहळा, श्री अंबाबाईची महाविद्या श्रीभुवनेश्वरी माता रूपातील पूजा

नवरात्राच्या पाचव्या दिवशी देवीपूजा व भाविकांची गर्दीकरवीर निवासिनी श्री अंबाबाईची महाविद्या 'श्रीभुवनेश्वरी माता' रूपातील पूजा बांधण्यात आली. कोल्हापूरसह कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा व इतर जिल्ह्यांतील भाविकांनी दर्शनासाठी हजेरी लावली; रात्रीच्या पालखी सोहळ्यालाही महापूरासारखी गर्दी.त्र्यंबोली भेट व कोहळा पंचमी सोहळा२७ तारखेला तुळजाभवानी देवी लवाजम्यासह अंबाबाई देवी त्र्यंबोली देवीच्या भेटीसाठी जाणार; कोहळा फोडण्याच्या विधीसह पारंपरिक सोहळा होणार.अन्नछत्र व तुळजाभवानीची पूजाश्री महालक्ष्मी अन्नछत्रास भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद; आतापर्यंत ३५ हजार भाविकांनी प्रसाद घेतला, पुढील दिवसांत गर्दी वाढण्याची शक्यता..Ambabai Mahavidya Pooja : शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या पाचव्या दिवशी करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईची महाविद्या श्रीभुवनेश्वरी माता रूपातील सालंकृत पूजा बांधण्यात आली. देवीच्या दर्शनासाठी दिवसभर उच्चांकी गर्दी झाली. रात्रीही पालखी सोहळ्याला भाविकांचा महापूर लोटला होता. दरम्यान, शनिवारी (ता. २७) करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई, तुळजाभवानी देवी लवाजम्यासह त्र्यंबोली देवीच्या भेटीसाठी जाणार आहे. कोहळा फोडण्याच्या विधीसह भेटीचा सोहळा सजणार आहे..देवीच्या दर्शनासाठी कोल्हापूरसह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील भाविकांनी आज हजेरी लावली. सकाळच्या सत्रात भाविकांची उच्चांकी गर्दी होती. दुपारनंतर पावसाने हजेरी लावली तरीही हा परिसर भाविकांनी फुलून गेला होता. रात्री झालेल्या पालखी सोहळ्यालाही स्थानिक भाविकांसह परगावच्या भाविकांनी हा सोहळा डोळ्यांत साठविण्यासाठी गर्दी केली. आज देवीची पालखी कमळ आकारात फुलांनी सजविण्यात आली. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, माजी मंत्री महादेवराव जानकर यांनी देवीचे दर्शन घेतले..त्र्यंबोली टेकडीवर कोहळा पंचमी सोहळ्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. सोहळ्यादरम्यान होणाऱ्या ढकलाढकलीसह अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी यंदा सीसीटीव्ही कॅमेरे मंदिर परिसरात बसविले आहेत. नवरात्रोत्सव काळात परंपरेनुसार तुळजाभवानी देवी, अंबाबाई देवीची पालखी, गुरुमहाराजांची पालखी लवाजम्यासह त्र्यंबोली देवीच्या भेटीसाठी येते.आजच्या पूजेचे माहात्म्यमहाविद्या श्रीभुवनेश्वरी माता अरुणोदयाप्रमाणे जिचा शरीर वर्ण असून, मुकुटावर जिने चंद्र धारण केला आहे. जी त्रिनेत्रयुक्त असून प्रसन्नमुखी आहे. जिने आपल्या वरील दोन हातांत वरदहस्त व अंकुश तर खालील दोन हातांत अभय व पाशयुक्त आहेत..Kolhapur Ambabai : भरपावसातही अंबाबाई दर्शनासाठी 'भक्ती'चा पूर, पाचव्या माळेला दोन लाख २३ हजार भाविकांनी घेतले दर्शन.सृष्टी उत्पत्तीकाळी जेव्हा ब्रह्मदेवाने सोमाहुतीव्दारा यज्ञ केला तेव्हा जी शक्ती षोड्शीरूपात विद्यमान होती. तीच त्रिभुवनाचे रक्षण करू लागली आणि तीच भुवनेश्वरी या नावाने विख्यात झाली. तिलाच 'राजराजेश्वरी' देखील म्हणतात. ही चौथी महाविद्या असून, हिचा महादेव भैरव आहे. ही कालीकुलातील देवता असून, पूर्वाम्नायपीठस्था आहे. तिला आदिशक्ती, भुवनेश्वरी, ज्येष्ठा, रौद्री, शताक्षी, स्मेरमुखी या नावानेही ओळखले जाते. ही पूजा श्रीपुजक लाभेश मुनीश्वर, मनोज मुनीश्वर, अविनाश मुनीश्वर आणि श्रीनिवास जोशी यांनी बांधली..श्री महालक्ष्मी अन्नछत्रास भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसादशारदीय नवरात्रोत्सवाच्या पूर्वार्धातच श्री महालक्ष्मी अन्नछत्रास भाविकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. आतापर्यंत सुमारे ३५ हजार भाविकांनी येथे मोफत भोजन प्रसादाचा लाभ घेतला. पुढील दिवसांत ही गर्दी अजूनही वाढण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने अन्नछत्रात नियोजन करण्यात आले आहे, असे संस्थेचे अध्यक्ष राजू मेवेकरी यांनी सांगितले.तुळजाभवानी देवीची पूजा वनविहार रूपातशारदीय नवरात्रोत्सवाच्या पाचव्या माळेला ऐतिहासिक भवानी मंडपातील तुळजाभवानी मंदिराच्या अंबा देवघरात कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी देवीची वनविहार रूपातील सालंकृत पूजा बांधण्यात आली..