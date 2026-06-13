Amit Shah Kolhapur Visit : अमित शहा कोल्हापूर दौऱ्यावर येणार, प्रकाश आवाडेंकडून आमंत्रण; साखर उद्योगाबाबत निर्णय होणार का?

Amit Shah Maharashtra Tour : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या २० जूनला होणाऱ्या कोल्हापूर दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीची समन्वय बैठक भाजप जिल्हा कार्यालयात झाली. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सभेचे नियोजन, कार्यकर्त्यांची उपस्थिती, वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षा, प्रसिद्धी तसेच विविध विभागांतील समन्वय याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी एकत्रितपणे बूथ स्तरापर्यंत संपर्क अभियान राबवून कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले..वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार राहुल आवाडे यांनी सहकार, बँकिंग आणि साखर उद्योगाशी संबंधित विविध प्रश्नांबाबत अमित शहा यांच्याशी चर्चा करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी अंबाबाई मंदिरात भाविकांना सुलभ दर्शनासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करून त्याचे सादरीकरण करण्याची सूचना केली..खासदार धनंजय महाडिक यांनी महायुतीतील सर्व घटक पक्षांचा समन्वय साधून कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात येईल, असे सांगितले. आमदार अशोक माने, प्रकाश आवाडे, राजेश क्षीरसागर, समरजितसिंग घाटगे, रूपाराणी निकम, संजय पाटील, चंद्रदीप नरके, विजय जाधव, राजवर्धन निंबाळकर, नाथाजी पाटील, समित कदम..Amit Shah: ''शक्य तेवढ्या लवकर आपल्या देशात निघून जा'', अमित शाहांचा इशारा; 'ती' जमीन बीएसएफकडे सुपूर्द.महेश जाधव, सुजित चव्हाण, प्रा. जयंत पाटील, अंबरिश घाटगे, मुरलीधार जाधव, राहुल चिकोडे, शिल्पा खोत, अक्षय जरग, भूषण पाटील, सावकर मादनाईक, विशाल शिराळे, संजय पाटील, स्वाती पाटील, शारंगधर देशमुख, सत्यजित कदम, आदिल फरास, कौसर बागवान, अनिल डाळ्या आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.