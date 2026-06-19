Kolhapur News: भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी! अंबाबाई मंदिरात अमित शहांची भेट; काही तास दर्शन बंद, नेमकं काय घडणार?

कोल्हापूर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उद्या (शुक्रवारपासून) जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. शनिवारी (ता.२०) सकाळी ते करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाविकांसाठी सकाळी आठ ते दुपारी साडेबारा या वेळेत देवीचे दर्शन बंद राहणार आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.मंत्री शहा अंबाबाई मंदिर संवर्धन कामाचा आढावा घेणार आहेत. विकास आराखड्यांतर्गत प्रदक्षिणा मार्ग आणि राम मंदिर जतन व संवर्धनाच्या कामाचा प्रारंभ त्यांच्या हस्ते होणार आहे. त्यामुळे मंदिर परिसरात स्वच्छतेबरोबरच सुरक्षा यंत्रणेची तयारी वेगाने सुरू आहे. .मंदिर परिसरात सध्या विविध कामे सुरू असून, त्यासाठी ठेवलेले सर्व बांधकाम साहित्य हलवले आहे. परिसरात उभारलेले मंडप, फेरीवाले, फूल विक्रेत्यांचे स्टॉलही हटवले आहेत. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव परिसरातील सर्व दुकाने बंद ठेवण्याच्या सूचना पोलिस प्रशासनाने देवस्थान समितीला दिल्या आहेत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...महायुतीच्या नेत्यांकडून सभेच्या ठिकाणाची पाहणीश्री अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला शासनाने १ हजार ४४२ कोटींचा निधी दिला आहे. यामुळे मंदिर आणि परिसराचा विकास होणार असून, त्यातून जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला गती मिळणार आहे. या निधीबद्दल केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचा सत्कार करण्यात येणार असून, हा कोल्हापुरकरांसाठी ऐतिहासिक क्षण असणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी उत्साहाने या कृतज्ञता सभेसाठी यावे, असे आवाहन पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले. महायुतीच्या नेत्यांनी पोलिस ग्राऊंड येथे सभेच्या ठिकाणाची पाहणी केली. यावेळी मंत्री आबिटकर बोलत होते. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांची उपस्थिती होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.