कोल्हापूर

Kolhapur News: भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी! अंबाबाई मंदिरात अमित शहांची भेट; काही तास दर्शन बंद, नेमकं काय घडणार?

Ambabai Temple devotees advisory during Union Home Minister visit: अमित शहांच्या अंबाबाई दर्शनासाठी कडेकोट सुरक्षा, सकाळी आठ ते दुपारी साडेबारा भाविकांचे दर्शन बंद; मंदिर परिसरातील दुकाने, स्टॉल हटवून स्वच्छता मोहीम वेगात
High Security at Ambabai Temple as Union Home Minister Amit Shah Arrives in Kolhapur

High Security at Ambabai Temple as Union Home Minister Amit Shah Arrives in Kolhapur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उद्या (शुक्रवारपासून) जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. शनिवारी (ता.२०) सकाळी ते करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाविकांसाठी सकाळी आठ ते दुपारी साडेबारा या वेळेत देवीचे दर्शन बंद राहणार आहे.

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