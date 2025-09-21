Kolhapur Crime : आठवर्षीय चिमुकलीचा दुर्गावतार, स्वत:च्या अपहरणाचा हाणून पाडला प्रयत्न; कोल्हापुरातील नांदणीमध्ये थरारक घटना

धाडसी बालिका स्वरा देसाई – नांदणीतील आठ वर्षांच्या स्वराने अपहरणाचा प्रयत्न हाणून पाडला; अपहरणकर्त्याच्या हाताचा चावा घेऊन व आरडाओरडा करून स्वतःची सुटका केली.घटना व पोलिसांची कारवाई – १९ तारखेला रात्री डेअरीकडे जाताना अंधाराचा फायदा घेऊन तीन-चार जणांनी अपहरणाचा प्रयत्न केला. शिरोळ पोलिसांनी सीसीटीव्ही तपासले; मात्र कॅमेरे बंद असल्याने सुराग लागला नाही.गावकऱ्यांचा संताप व कौतुक – या घटनेने गावात भीतीचे वातावरण असून, आरोपींवर कारवाईची मागणी होत आहे; दुसरीत शिकणाऱ्या स्वराचा शाळेत सत्कार करण्यात आला..Jaysingpur Nandani Crime : आठवर्षीय बालिकेने स्वतःच्या अपहरणाचा प्रयत्न हाणून पाडला. तिने अपहरण करू पाहणाऱ्या अनोळखी व्यक्तीच्या हाताचा करकचून चावा घेतला आणि स्वतःची सुटका करून घेतली. या धाडसी मुलीचे नाव आहे स्वरा शीतल देसाई. ती नांदणी येथील आहे. हा सारा प्रकार शुक्रवारी (ता. १९) रात्री घडला. घटना समजातच शिरोळ पोलिसांनी धाव घेत परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले; मात्र पोलिसांच्या हाती धागेदोरे लागले नाहीत. या प्रकाराने गावात भीतीचे वातावरण आहे..याबाबत पोलिस आणि स्थानिकांनी दिलेली माहिती अशी : स्वरा लहान भावासह दूध आणण्यासाठी डेअरीकडे जात होती. तीन-चार जणांनी अंधाराचा फायदा घेत तिचे तोंड दाबून तिला उचलून घेण्याचा प्रयत्न केला. अचानक घडलेल्या प्रकाराने लहान भाऊदेखील घाबरला.प्रसंगावधान राखून स्वराने अपहरणकर्त्याच्या हाताचा चावा घेऊन मोठ्याने आरडाओरडा सुरू केला. तिचा आरडाओरडा ऐकून काही नागरिक घराबाहेर आले. यावेळी अंधाराचा फायदा घेऊन अपहरणकर्त्यांनी शिरोळ मार्गावरून पोबारा केला. स्वराच्या पालकांनी तातडीने शिरोळ पोलिसांना घटनेची माहिती दिली..शिरोळ पोलिसांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी केली. पण, अनेक ठिकाणचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याने अपहरणकर्त्यांबाबत माहिती मिळू शकली नाही. या प्रकाराने स्वराचे आई-वडीलही घाबरले असून, बालिकेच्या अपहरणकर्त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी नांदणी ग्रामस्थांमधून होत आहे.स्वरा नांदणीतीलच पीएमश्री शहा तुळजाराम नागरदास कन्या विद्यामंदिरमध्ये दुसरीच्या वर्गात शिकते. तिने हा प्रकार शनिवारी सकाळी शाळेत विद्यार्थिनींसमोर कथन केला. यावेळी शाळेतर्फे तिचा सत्कार करून तिच्या धाडसाचे कौतुक करण्यात आले..Kolhapur Agriculture Economy : ‘कृषिसंपन्न कोल्हापूरचे अर्थकारण शेती व शेतीपूरक व्यवसायांवरच अवलंबून', लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा....प्र.१: घटना कुठे व केव्हा घडली?उ. – नांदणी येथे १९ तारखेला (शुक्रवारी) रात्री ही घटना घडली.प्र.२: मुलीने अपहरणकर्त्यांपासून कशी सुटका केली?उ. – तिने अपहरणकर्त्याच्या हाताचा जोरात चावा घेऊन व मोठ्याने आरडाओरडा करून स्वतःची सुटका केली.प्र.३: पोलिसांनी काय केले?उ. – शिरोळ पोलिसांनी रात्रीतून परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले; मात्र अनेक कॅमेरे बंद असल्याने आरोपींविषयी माहिती मिळाली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.