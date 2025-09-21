Woman Suspicious Death : शेतात वृद्धेचा संशयास्पद मृत्यू, चंदगडमधील घटना; फॉरेन्सिक लॅबची घेणार मदत

संशयास्पद मृत्यू – कुर्तनवाडी (ता. चंदगड) येथील ६५ वर्षीय मनोरमा विजय सातार्डेकर यांचा मृतदेह त्यांच्या शेतात संशयास्पद स्थितीत आढळला.वन्यप्राण्याचा हल्ला? – नातेवाईक व ग्रामस्थांनी वन्यप्राण्याच्या हल्ल्याचा संशय व्यक्त केला; मात्र घटनास्थळी ठसे किंवा कपडे फाटल्याचे पुरावे न मिळाल्याने वन विभागाने हा दावा फेटाळला.तपासाची दिशा – फॉरेन्सिक लॅबच्या मदतीने मृत्यूचे खरे कारण शोधण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतला आहे; वन विभागाने घटनास्थळी दोन ट्रॅप कॅमेरे बसवले.ग्रामस्थांत संभ्रम – सोन्याचे दागिने व हातातील पिशवी तशीच असल्याने चोरीचा हेतूही दिसत नाही; त्यामुळे मृत्यूमागील नेमका हेतू व कारण अस्पष्ट..Forensic Investigation Chandgad : कुर्तनवाडी (ता. चंदगड) येथील वृद्धेचा मृतदेह शेतामध्ये संशयास्पद स्थितीत सापडला. मनोरमा विजय सातार्डेकर (वय ६५) असे त्यांचे नाव आहे. नातेवाईक व ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार एखाद्या वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला असावा. मात्र, वन विभागाने हा दावा फेटाळून लावला आहे. पोलिसांनी या संदर्भात फॉरेन्सिक लॅबची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतरच या प्रकरणाच्या तपासाची दिशा निश्चित होणार आहे. .याबाबत अधिक माहिती अशी, सातार्डेकर यांचे गावालगतच शेत आहे. शुक्रवारी सकाळी त्या शेतात काम करण्यासाठी गेल्या होत्या. सायंकाळी चारच्या सुमारास तिथून जाणाऱ्या एका महिलेला त्या निपचित पडलेल्या दिसल्या. याबाबत त्यांनी नातेवाइकांना माहिती दिली. त्यांच्या मानेखाली, कपाळावर व पाठीवर जखमा दिसून आल्या. याबाबत नातेवाइकांनी पोलिसांना कळवले. त्यांनी घटनास्थळी येऊन मृतदेहाची पाहणी केल्यानंतर हा विषय वन विभागाचा असल्याचे सांगितले.त्यानंतर वन विभागाला कळविण्यात आले. आज सहायक वनसंरक्षक विलास काळे, वनक्षेत्रपाल तुषार गायकवाड, वनपाल कृष्णा डेळेकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली. आजूबाजूला कोठेही वन्यप्राण्याच्या पायाचे ठसे आढळले नाहीत. मृतदेहाच्या अंगावरील कपडे सुस्थितीत होते. हातातील प्लास्टिकची पिशवीसुद्धा फाटली नव्हती..अंगावरील जखमा पाहता, वन्य प्राण्याकडून हल्ला झाला असावा, याबाबत सबळ पुरावा मिळत नसल्याने वनविभागाने सातार्डेकर यांचा मृत्यू वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यात झाला, असे मानण्यास नकार दिला. त्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा पोलिसांकडे गेले. उपविभागीय पोलिस अधिकारी रामदास इंगवले घटनास्थळी आले. याप्रकरणी फॉरेन्सिक लॅबची मदत घ्यायचे ठरले. त्यांच्या अहवालानंतर तपासाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात येणार आहे.दरम्यान, हा हल्ला वन्यप्राण्यांकडूनच झाला आहे का, हे तपासण्यासाठी वन विभागाने घटनास्थळी दोन ट्रॅप कॅमेरे बसवले आहेत. मृत सातार्डेकर यांच्या मागे पती, दोन मुलगे, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे..घटनेबाबत ग्रामस्थांत संभ्रममृत सातार्डेकर या शांत स्वभावाच्या होत्या. घर आणि शेत एवढेच त्यांचे फिरणे होते. वन्यप्राण्याने हल्ला केला नसेल तर त्यांना मारणाऱ्याचा उद्देश काय?, असा प्रश्न आहे. चोरीच्या उद्देशाने खून केला, असे म्हणावे तर त्यांच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने तसेच होते. त्यामुळे या घटनेबाबत ग्रामस्थांत संभ्रम आहे..Kolhapur Crime : आठवर्षीय चिमुकलीचा दुर्गावतार, स्वत:च्या अपहरणाचा हाणून पाडला प्रयत्न; कोल्हापुरातील नांदणीमध्ये थरारक घटना.प्र.१: मृत व्यक्तीचे नाव व वय काय आहे?उ. – मनोरमा विजय सातार्डेकर, वय ६५.प्र.२: मृतदेह कुठे सापडला?उ. – त्यांच्या शेतात, कुर्तनवाडी (ता. चंदगड).प्र.३: वन विभागाने काय निरीक्षण केले?उ. – घटनास्थळी कुठलेही वन्यप्राण्याचे ठसे किंवा कपडे फाटल्याचे पुरावे मिळाले नाहीत; त्यामुळे वन्यप्राण्याचा हल्ला नसल्याचा निष्कर्ष काढला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.