Sugar Factory Protest : आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकरांच्या साखर कारखान्यावर दगडफेक; मळी मिश्रित पाण्यावरून भेंडवडे ग्रामस्थांचा संताप अनावर

Political Leader Factory Dispute : कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यात भेंडवडे येथे आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या शरद सहकारी साखर कारखान्याविरोधात ग्रामस्थांचा संताप अनावर झाल्याची घटना घडली. कारखान्याकडून मळी मिश्रित व काळे पाणी परिसरातील नदीत सोडण्यात येत असल्याचा आरोप करत भेंडवडेसह शेजारील गावातील ग्रामस्थांनी थेट कारखान्यावर धडक मोर्चा काढत दगडफेक केली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते..भेंडवडे परिसरातील नदी व पाणवठ्यांमध्ये कारखान्यातून सोडण्यात येणाऱ्या मळी मिश्रित पाण्यामुळे पाणी प्रदूषित होत असून याचा थेट परिणाम शेती, जनावरांचे पाणी तसेच नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी यापूर्वी अनेक वेळा कारखाना प्रशासनाला लेखी व तोंडी सूचना दिल्या होत्या. मात्र, यानंतरही कारखान्याकडून सांडपाणी सोडणे सुरूच राहिल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला..या पार्श्वभूमीवर संतप्त ग्रामस्थांनी कारखान्यावर मोर्चा काढून अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यावेळी वाद वाढत गेला आणि काही ग्रामस्थांनी थेट कारखान्याच्या दिशेने दगडफेक केली. या प्रकारामुळे काही काळ कारखान्याचे कामकाजही बंद पडले. परिस्थिती चिघळत असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांच्या उपस्थितीमुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली व तणाव निवळला..Kolhapur Cheating Case : मुंबईमध्ये पोलिस अधिकारी आहे, 'महसूल' खात्यातील नोकरी देतो; कोल्हापुरातील एकाची आयुष्याची कमाई लुटली अन्....दरम्यान, या घटनेनंतर कारखाना प्रशासनाकडून काही दिवसांत याबाबत योग्य निर्णय घेऊन प्रदूषणासंदर्भात ठोस उपाययोजना केल्या जातील, अशी माहिती समोर आली आहे. मात्र, ग्रामस्थांनी कारखान्याकडून ठोस व कायमस्वरूपी उपाययोजना होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा इशारा दिला आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पर्यावरण प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.