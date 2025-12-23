कोल्हापूर

Sugar Factory Protest : आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकरांच्या साखर कारखान्यावर दगडफेक; मळी मिश्रित पाण्यावरून भेंडवडे ग्रामस्थांचा संताप अनावर

Sugar Factory Controversy : आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकरांच्या साखर कारखान्यावर मळी मिश्रित पाणी सोडल्याच्या आरोपावरून भेंडवडे ग्रामस्थांनी दगडफेक करत तीव्र संताप व्यक्त केला.
Sugar factory water pollution protest Kolhapur

Sugar factory water pollution protest Kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Political Leader Factory Dispute : कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यात भेंडवडे येथे आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या शरद सहकारी साखर कारखान्याविरोधात ग्रामस्थांचा संताप अनावर झाल्याची घटना घडली. कारखान्याकडून मळी मिश्रित व काळे पाणी परिसरातील नदीत सोडण्यात येत असल्याचा आरोप करत भेंडवडेसह शेजारील गावातील ग्रामस्थांनी थेट कारखान्यावर धडक मोर्चा काढत दगडफेक केली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
pollution
Sugar Factory
maharashtra sugar factory
Rajendra Patil Yadravkar
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com