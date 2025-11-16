कोल्हापूर

Kolhapur Accident: जिवलग मित्रांचे स्वप्न भंगले! आर्मी भरतीची परीक्षा देऊन येताना दोन तरुणांचा ट्रक-दुचाकी अपघातात मृत्यू

Tragic End for Army Hopefuls: ट्रक व दुचाकीच्या अपघात पारस आनंदा परीट व सुरज ज्ञानदेव ( दोघेही रा . आंबर्डे ता. शाहूवाडी ) जागीच ठार झाले. कोल्हापूर येथे भरतीसाठी ते दुचाकी मोटारसायकलवरून गेले होते.
Kolhapur Accident

Kolhapur Accident

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Kolhapur Shahuwadi accident शाम पाटील (शाहूवाडी) : कोल्हापूर रत्नागिरी महामार्गावरील भाडळे खिंड येथे झालेल्या ट्रक व दुचाकीच्या अपघात पारस आनंदा परीट व सुरज ज्ञानदेव ( दोघेही रा . आंबर्डे ता. शाहूवाडी ) जागीच ठार झाले. कोल्हापूर येथे भरतीसाठी ते दुचाकी मोटारसायकलवरून गेले होते. दोघा तरुणांच्या अपघाती मृत्यूने आंबर्डे गावावर शोककळा पसरली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Kolhapur
exam
accident
death
Bike
Army
district
Truck
youths
accident death
Army Recruitment
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com