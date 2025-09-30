Asaduddin Owaisi Kolhapur : 'महाराष्ट्रात मुस्लिम १४ टक्के तरी एकही खासदार नाही, आता नेतृत्व करायला शिका'; असदुद्दीन ओवेसी

ओवेसींची टीका – असदुद्दीन ओवेसी यांनी कोल्हापुरातील सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार हल्लाबोल करत “ऑपरेशन सिंदूर ३.० बावळट मोहिम” असे संबोधले आणि पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट सामना घेण्याची गरज काय, असा सवाल केला.स्थानिक आणि राजकीय मुद्दे – ओवेसींनी शाहू महाराजांचे कौतुक करत विरोधकांवर निशाणा साधला. महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाला प्रतिनिधित्व नाही, म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एमआयएमला मतदान करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.पोलिस नोटीस व संताप – इचलकरंजीत पोहोचल्यावर पोलिसांनी ओवेसींना आक्षेपार्ह वक्तव्य न करण्याची नोटीस दिली, यावर त्यांनी सभेत संताप व्यक्त करत पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली..Kolhapur Political News : ‘ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानमध्ये जाणारे पाणी रोखले, विमाने, जहाजे थांबवली, व्यापार थांबविला, असे असताना पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट सामना करण्याची गरज होती काय? एक आशिया कप मिळाला नसता तर काही फरक पडला नसता; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक फायद्यासाठी आॅपरेशन सिंदूरमधील एअर फोर्स जवानांची बरोबरी क्रिकेट खेळांडूशी केली. त्यामुळे मोदी यांचे आॅपरेशन सिंदूर ३.० ही मोहीम बावळट असून, भाजप ही आता बँन्ड बाजा टीम बनली आहे’, अशी खरमरीत टीका ‘एमआयएम’ पक्षाचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी येथे केली.येथील यशोलक्ष्मी मैदानावर कोल्हापूर जिल्हा एमआयएम पक्षाच्या वतीने आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील, सचिव साजीद बिल्डर, सहसचिव शफिउल्ला काझी, जिल्हाध्यक्ष इम्रान सनदी, फैय्याज शेख यांची प्रमुख उपस्थिती होती..खासदार ओवेसी यांनी प्रारंभी राजर्षी शाहू महाराज यांच्या कार्याचे कौतुक करीत कोल्हापुरात येण्यास विरोध करणाऱ्यांवर हल्लाबोल केला.ते म्हणाले, ‘आमच्या भारत देशात कुठेही जाण्यास आम्हाला भीती नाही. आमचा मुकाबला विरोध करणाऱ्यांच्या बापाबरोबर आहे. त्यांनी आमच्या नादाला लागू नये. त्यांना आगामी निवडणुकीत योग्य उत्तर दिले जाईल. मोदी हे खोटे बोलून जनतेला फसवत आहेत. तसेच महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यास विलंब करीत आहे. केवळ पाहणी दौरे न करता तत्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करून नुकसानभरपाई द्यावी.’.महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाची संख्या १४ टक्के असून एकही खासदार नाही. एक खासदार असताना त्यांना पराभूत करण्यासाठी सर्वजण एकत्र आले. त्यामुळे आता तुम्ही केवळ मतदार होऊ नका, तर नेतृत्व करण्यास सज्ज व्हा. त्यासाठी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एमआयएम पक्षाला मतदान करा.’ त्यांनी कोल्हापूर, आजरा, इचलकरंजी आणि कुरुंदवाड या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एमआयएम पक्षातर्फे लढविण्यात येणार असल्याची घोषणा केली..माजी खासदार जलील म्हणाले, ‘राज्यातील शेतकरी संकटात आहे, मात्र मंत्री केवळ दौरे करीत आहेत. आम्हाला कोल्हापुरात येण्यास काहीजणांनी विरोध केला. पाऊल ठेवू देणार नाही, अशा वल्गना केल्या होत्या, पण आम्ही पाऊलही ठेवले आणि कोल्हापुरातही आलो. ही आमचीही भूमी आहे. केवळ चमकोगिरी करण्यासाठी आम्हाला विरोध केला जात आहे.’पोलिसांची नोटीस व ओवेसींचा संतापइचलकरंजीत आल्यानंतर पोलिसांनी खासदार ओवेसी यांना नोटीस लागू केली. यामध्ये त्यांना कोणतेही आक्षेपार्ह वक्तव्य करण्यास मनाई केली. याबाबत ओवेसी यांनी आपल्या भाषणात संताप व्यक्त करीत पोलिसांच्या कार्यपध्दतीवर ताशेरे ओढले..Kolhapur Liquor Seized : इंग्लिश नजराणा! गोवा व्हाया महाराष्ट्र, शाहूवाडीत एक कोटीची दारू जप्त; चालक टाळाटाळ करताचं....FAQsप्र.१: ओवेसींनी मोदींवर कोणती टीका केली?उ: पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट सामना घेण्याचा निर्णय चुकीचा असून, “ऑपरेशन सिंदूर ३.० बावळट मोहिम आहे” अशी त्यांनी टीका केली.प्र.२: त्यांनी मुस्लिम समाजाबद्दल काय म्हटले?उ: महाराष्ट्रातील १४% मुस्लिम समाज असूनही एकही खासदार नाही; त्यामुळे मतदार राहू नका, नेतृत्व करा, असे आवाहन केले.प्र.३: एमआयएम पक्ष कोठे निवडणुका लढवणार आहे?उ: कोल्हापूर, आजरा, इचलकरंजी आणि कुरुंदवाड येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एमआयएम लढवणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.