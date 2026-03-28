Ashok Kharat Nashik : अशोक खरातसोबत नाशिकचा बडा नेता, अनिसकडून गंभीर आरोप

Nashik Political Leader Allegation : भोंदूगिरी प्रकरणात अटकेत असलेल्या अशोक खरात याच्या संपर्कात सिन्नर तालुक्यातील एका लोकप्रतिनिधीचा संबंध असल्याचा गंभीर आरोप अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस)ने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही अंनिसकडून करण्यात आली आहे..अंनिसचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि भोंदू अशोक खरात यांचे जुने संबंध असल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर येत आहे. १९९९ पासून त्या लोकप्रतिनिधीच्या प्रचारात अशोक खरात सक्रिय असल्याचा आरोपही अंनिसने केला आहे..चांदगुडे म्हणाले की, निवडणुकीनंतर नाशिकमधील अंबड येथे मतदान यंत्रे ठेवण्यात आली असताना ती सुरक्षित राहावीत, यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधीकडून जादूटोण्यासारखे प्रकार करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. दुसऱ्या उमेदवाराने जादूटोणा करून मतदान यंत्रांमधील मते वळवू नयेत, यासाठी त्या लोकप्रतिनिधीने खासगी सुरक्षा रक्षकही नेमल्याचा आरोप अंनिसने केला आहे..दरम्यान, भोंदूगिरीच्या विविध प्रकारांमुळे चर्चेत आलेल्या अशोक खरातविरोधात आधीपासून अनेक गंभीर आरोप आहेत. लोकांच्या अडचणी दूर करण्याच्या नावाखाली जादूटोणा, तांत्रिक विधी आणि अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या कृती करून त्याने मोठ्या प्रमाणावर लोकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. अलीकडेच त्याच्या फार्महाऊसवर छापे टाकण्यात आले असून काही आक्षेपार्ह साहित्यही जप्त करण्यात आल्याची माहिती तपास यंत्रणांनी दिली होती..या पार्श्वभूमीवर अशोक खरात आणि संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संबंधांची चौकशी करून सत्य बाहेर आणावे, अशी मागणी अंनिसकडून करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेभोवती अंधश्रद्धा पसरविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असेही चांदगुडे यांनी स्पष्ट केले.