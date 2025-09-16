Ashok Saraf Award :"वक्ख्या विक्खी वुख्खू" फेम अशोक मामांना संगीतसूर्य केशवराव भोसले पुरस्कार जाहीर, लवकरच कोल्हापुरात सोहळा

Ashok Saraf to Receive Sangeetsurya Keshavrao Bhosale Award: कोल्हापूर येथील अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद शाखेतर्फे दिला जाणारा यंदाचा संगीतसूर्य केशवराव भोसले स्मृती पुरस्कार ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांना जाहीर झाला आहे. मानपत्र आणि रोख ५१ हजार रुपये असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.येथील गोविंदराव टेंबे रंगमंदिरात चार ऑक्टोबरला सायंकाळी साडेपाचला पुरस्कार वितरण सोहळा होणार असल्याची माहिती परिषदेच्या येथील शाखेचे अध्यक्ष मिलिंद अष्टेकर, कार्याध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांनी साेमवारी पत्रकार परिषदेत दिली..नाट्य परिषदेच्या येथील शाखेतर्फे गेल्या वर्षांपासून पुरस्कार दिला जातो. गेल्या वर्षी ज्येष्ठ अभिनेते डॉ. शरद भुथाडिया यांचा सन्मान झाला. यंदा ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांना हा पुरस्कार दिला जाणार आहे. सराफ यांनी कोल्हापुरात अडीचशेहून अधिक चित्रपट केले आहेत. त्यांच्या एकूणच कार्याची दखल घेऊन हा पुरस्कार दिला जाणार आहे..यावेळी अशोक व निवेदिता सराफ यांची मुलाखत विघ्नेश जोशी घेणार आहेत. उद्योगमंत्री उदय सामंत, नाट्य परिषदेचे विश्वस्त व ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती असेल. दरम्यान, पत्रकार परिषदेला उपाध्यक्ष जितेंद्र देशपांडे, कार्यवाह गिरीश महाजन, मुकुंद सुतार, शिवकुमार हिरेमठ, हेमसुवर्णा मिरजकर आदी उपस्थित होते..Premium|Ashok Saraf Interview: अशोक मामा घरी त्यांचा वेळ कसा घालवतात..? .कलाकार-तंत्रज्ञांचा स्नेहमेळावाअशोक सराफ कोल्हापूरकरांत ‘अशोकमामा’ या नावानेच परिचित आहेत. त्यांच्याबरोबर काम केलेली कलाकार व तंत्रज्ञ मंडळी आजही जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने आहे. पुरस्कार वितरणाच्या निमित्ताने या सर्व मंडळींना निमंत्रित केले जाणार आहे.यानिमित्ताने त्यांचा जणू स्नेहमेळावाच भरणार आहे. पद्मश्री, महाराष्ट्रभूषण असे सर्वोच्च पुरस्कार मिळाल्यानंतर श्री. सराफ इतर पुरस्कार स्वीकारत नाहीत; पण कोल्हापूर आणि त्यातही संगीतसूर्य केशवराव भोसले यांच्या नावाने पुरस्कार असल्याने त्यांनी तत्काळ होकार दिल्याचे यावेळी गिरीश महाजन यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.